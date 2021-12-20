Как ухаживать за лицом зимой – 5 важных правил

Ухаживая за лицом зимой в домашних условиях, выбирайте правильное очищение, увлажнение и питание кожи / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимой кожа лица страдает от ветра, холода, резкой смены температур, как никогда. Поэтому важно обратить внимание на правильность домашнего ухода, пересмотреть свои привычки, а при необходимости – пройти процедуры у косметолога. Разобраться в тонкостях зимнего ухода за кожей лица помогла косметолог Сюзанна Элоян.

Сюзанна Элоян / Фото: пресс-служба

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Как понять, что кожа требует дополнительного ухода

Первые признаки того, что кожа лица страдает – это ее шелушение, покраснение, тусклый цвет лица. В таких случаях нужен нужен правильный домашний уход, а именно – правильное очищение.

Правильный домашний уход, а именно – правильное очищение поможет сохранить зимой кожу лица / Фото: freepik.com

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В холодное время года гели для умывания лучше заменить на молочко либо пенку для лица, они более мягко очищают кожу.

Также в этот период лучше отказаться от средств для умывания, в котором содержатся кислоты.

Не забываем тонизировать кожу (используем тоники)! Это очень важно. А использование скарбов лучше сократить (не чаще одного раза в 7-14 дней)

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Что касается кремов, в арсенал к увлажняющему крему, необходимо добавить питательный.

И не забываем про средства с SPF. В наше время активность солнечных лучшей слишком высокая даже в зимний период. Поэтому сейчас кожу лица тоже необходимо защищать от излучения.

Ведь лучи солнца попадают на лицо не только на прямую, но и способны отражаться от воды и снега, оставляя ожоги. Что в дальнейшем приведет к пигментации.

Что делать если кожа лица обезвожена?

Бывает кожа лица на столько обезвожена, что домашнего ухода будет недостаточно. Тогда стоит обратиться за помощью к специалистам: лучшим решением данной проблемы станет биоревитализация.

Не забывайте увлажнять кожу перед каждым выходом на улицу / Фото: freepik.com

Это подкожное введение препаратов с гиалуроновой кислотой, способное быстро увлажнить кожу, улучшить цвет лица, а также побороться с видимыми признаками старения. Ну и конечно же не забывайте увлажнять кожу перед каждым выходом на улицу, ведь обезвоженная кожа – это всегда высокий риск преждевременной старения и появления морщин на лице.

Меняйте привычки, что портят кожу

Для поддержания красоты и молодости вашей кожи не менее важно рациональное питание. Тот же избыток сахара в рационе – благодатная почва для прыщей, особенно при акне и жирной коже.

Для красоты кожи лица важно, чтобы в меню постоянно были овощи и фрукты / Фото: freepik.com

Важно, чтобы в вашем меню постоянно были овощи и фрукты, а также питание было сбалансировано по белкам, жирам (не фастфуду) и сложным углеводам. Ведь внутреннее состояние нашего организма отражается на коже. И, конечно, постоянное недосыпание, алкоголь и курение никак не придаст молодости – избавляйтесь от вредных привычек.

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