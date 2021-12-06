Як прибрати мішки під очима і на вилицях – техніка самомасажу будинку

І зіркам, таким як Олівія Вайлд (ліворуч) та Крістен Стюарт (праворуч) та звичайним дівчатам докучають мішки під очима, прибрати які допоможе масаж / Фото: Колаж: Сьогодні
Набряклість в області вилиць у багатьох буває ще в молодості і з роками посилюється: у результаті обличчя "повзе" вниз і виглядає більш стомленим. Чому ще з'являються суфи або мішки під очима, і чи можна їх прибрати, розповіла масажист-фізіотерапевт Тетяна Ронжина.
Чому з'являються мішки під очима та на вилицях
Набряки, які добре помітні саме в області вилиць (суфи), часто приймають за мішки під очима і навіть грижі на обличчі. Але не так важливо, як саме називається дефект, адже і вилиці, і область навколо очей при цьому виглядає набряком та додає віку.
Ця особливість у багатьох виникає від народження і з роками посилюється ще сильніше. Основна причина появи таких набряків – фізична старіння організму та вікові особливості, пов'язані з гравітацією. Тобто багато чули про гравітаційний птоз (коли обличчя з віком "сповзає" до низу).
До появи суфів також призводять вікові дефекти кругового м'яза ока, стреси, хронічні хвороби, застій рідини у тканинах; еластичність шкіри, що знижується з віком, а також шкідливі звички. Простіше кажучи, суфи чи молярні мішки – це утворення з підшкірно-жирової клітковини.
Поки зв'язки та м'язи обличчя (особливо круговий м'яз ока) у тонусі, ці жирові "мішки" підтримуються рівномірно. Але з віком м'яз стає коротшим настільки, що стягує шкіру і самі жирові пакети. То часто мішки на вилицях – результат укорочення кругового м'яза ока.
Як можна прибрати мішки під очима та на вилицях?
Небагато косметологічних засобів і процедур повернуть спазмований м'яз і "жирові пакети" в їх початкове. Безперечно, стан шкіри при цьому покращає . Але причина утворення мішків нікуди не подінеться.
Як прибрати набряки на обличчі в домашніх умовах
Щоб грамотно та ефективно прибрати мішки на обличчі , краще звернутися до фахівця: ефект при занедбаному стані буде після курсу масажу (10-15 сеансів). Потім для підтримки ефекту варто робити профілактичні масажі 3-4 рази на місяць.
Потім великим пальцем руки злегка підтягуємо шкіру на вилицях вгору, намагаємося, щоб шкіра не затискалася (не утворюючи складки).
Потім злегка робимо "пощипуючі" рухи, акуратно, не передавлюємо шкіру.
Ті ж рухи повторюємо і на іншій щоці. Вдома рекомендується робити такий масаж не частіше ніж 1 раз на тиждень. І краще як мінімум раз відвідати спеціаліста, щоб освоїти техніку.
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