Как убрать мешки под глазами и на скулах – техника самомассажа дома

И звездам, таким как Оливия Вайлд (слева) и Кристен Стюарт (справа), и обычным девушкам досаждают мешки под глазами, убрать которые поможет массаж / Фото: Коллаж: Сегодня
Отечность в области скул у многих бывает еще в молодости и с годами уливается: в итоге лицо "ползет" вниз и выглядит более уставшим. Почему еще появляются суфы или мешки под глазами, и можно ли их убрать, рассказала массажист-физиотерапевт Татьяна Ронжина.
Почему появляются мешки под глазами и на скулах
Отеки, которые хорошо заметны именно в области скул (суфы) часто принимают за мешки под глазами и даже грыжи на лице. Но не так важно, как именно называется дефект, ведь и скулы, и область вокруг глаз при этом выглядит отечной и прибавляет возраст.
Эта особенность у многих появляется от рождения и с годами усиливается еще сильнее. Основная причина появления таких отеков – физическое старение организма, и возрастные особенности, связанные с гравитацией. То есть многие наслышаны про гравитационный птоз (когда лицо с возрастом "сползает" вниз).
К появлению суфов также приводят возрастные дефекты круговой мышцы глаза, стрессы, хронические болезни, застой жидкости в тканях; снижающаяся с возрастом эластичнось кожи, а также вредные привычки. Проще говоря, суфы или молярные мешки – это образования из подкожно-жировой клетчатки.
Пока связки и мышцы лица (особенно круговая мышца глаза) в тонусе, эти жировые "мешки" поддерживаются равномерно. Но с возрастом мышца становится короче настолько, что стягивает кожу и сами "жировые пакеты". Появившиеся мешки на скулах – результат укорачивания круговой мышцы глаза.
Как можно убрать мешки под глазами и на скулах?
Немногие косметологические средства и процедуры вернут спазмированную мышцу и "жировые пакеты" в их изначальное. Безусловно, состояние кожи при этом улучшится. Но первопричина образования мешков никуда не денется.
Как убрать отеки на лице в домашних условиях
Чтобы грамотно и эффективно убрать мешки на лице, лучше обратиться к специалисту: эффект при запущенном состоянии будет после курса массажа (10-15 сеансов). Затем для поддержания эффекта стоит делать профилактические массажи 3-4 раза в месяц.
Затем большим пальцем руки слегка подтягиваем кожу на скулах вверх, стараемся, чтобы кожа не зажималась, (не образовывая складки).
Затем слегка делаем "пощипывающие" движения, аккуратно, не передавливаем кожу.
Те же движения повторяем и на другой щеке. Дома рекомендуется делать такой массаж не чаще 1 раза в неделю, лучше как минимум раз посетить специалиста, чтобы освоить технику.
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