Як переконати людей старшого віку залишити свій будинок, щоб переїхати у безпечне місце

Як переконати бабусь та дідусів евакуюватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми розповідали, як адаптуватися на новому місці, після евакуації. Але що робити, якщо ваші батьки, бабусі та дідусі відмовляються переїжджати в безпечне місце.

Чому люди старшого віку не хочуть залишати свій дім

Рідний будинок, спогади, прихильність до колишнього життя та умов, страх перед новим, тяжкість в адаптації, тривожність стати "тягарем" для близьких, нерозуміння перспектив, відсутність візуалізації майбутнього – все це може стати причиною, через яку ваші близькі відмовляються евакуюватися.

Реклама

Що робити

Як переконати переїхати? Відповіді на ці запитання можна знайти в електронному Довіднику безбар'єрності, відкривши розділ "У воєнний час". Ці рекомендації розроблені психологом, тренером, трансформаційним коучем, експертом на тему емоційного інтелекту та комунікації Юлією Павловою. Вона визначила сім найважливіших етапів, які допоможуть переконати родичів на переїзд.

1. Знайдіть "стоп" і раціонально поясніть про рішення

Поясніть близьким, що за будинком чи квартирою зможуть наглядати сусіди, які не виїжджають. Розкажіть та покажіть місце, куди збираєтеся переїхати. Обов'язково вкажіть, що ви повернетеся додому і якщо щось буде зруйновано, ви будете поруч і все відбудуєте.

Щоб людина не відчувала себе тягарем, знайдіть відповідні варіанти для них на новому місці – групи підтримок, гуртки за інтересами, садівництво та інші.

Реклама

2. Зверніть увагу близьких на найцінніше

Дуже м'яко підкресліть, що вони не залишаться самотніми, а зможуть бути разом із сім'єю – дітьми, онуками. Покажіть фото щасливих моментів, попросіть не позбавляти дітей цього. Не тисніть, дайте час подумати і потім поверніться з питанням.

3. Складіть план

Чіткий план, а ще краще запасний план "Б" про який ви розповісте своєму близькому – найкращий засіб. Найгірше, що можливо – це невідомість. Людина повинна розуміти, куди вона їде і що там робитиме.

4. Попросіть допомоги

Люди у віці мучаться і бояться стати тягарем. Не кажіть, що вони будуть няньками дітям. Натомість, попросіть допомоги – доглядати дітей, допомагати готувати їсти, прибирати, в'язати чи шити речі, навіть берегти традиції.

Реклама

Коли людина розуміє, що її потребують і без неї не впораються – це може змінити категоричну позицію.

5. Не загрожуйте та не ставте ультиматум

Пам'ятайте, що кожен має право вибору. Не звинувачуйте близьких, а ретельно сплануйте діалог. Не тисніть, а поясніть.

6. Допоможіть зібрати речі

Люди можуть бути розгублені. Запропонуйте свою допомогу, розкажіть, який одяг варто взяти із собою, перевірте наявність ліків та документів, дозвольте взяти важливу річ – кілька фото, дорогу серцю статуетку, книгу…

7. Підтримуйте розмову у дорозі

Часто люди у віці соромляться і мовчать, щоб зайвий раз не турбувати вас. Перепитайте, може людина хоче поїсти або в туалет. Робіть часті зупинки кожні 3-4 години, щоб розім'ятися. Кровообіг з віком уповільнюється, тому може відчуватися дискомфорт, набряк або холод у кінцівках. При цьому намагайтеся вести бесіду. Не про війну, а про дорогу, про щасливі моменти. Нехай ваші близькі згадають хороші моменти з життя, заспівайте разом.

Докладніше про те, як переконати родичів та близьких залишити свій будинок та евакуюватися, читайте на сайті Vogue.ua.

Раніше ми розповідали, чого не варто говорити людям, які постраждали від війни.