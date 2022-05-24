Як у Зеленського та Джонсона: статуетку півня з Бородянки продають за 20 тис. гривень

На OLX продають копію легендарного півника / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнесмени не втрачають час та продають подібні речі, які популяризувала війна. Пам’ятаєте статуетку керамічного півня, знайдену в шафці в Бородянці? Її забрали до музею Революції Гідності. Але це не завадило українському продавцеві Вікторії опублікувати схожого півня на OLX. Продає його за 20 тис. гривень.

В описі товару продавчиня небагатослівна. Написала лише про "гарний стан" півня та його цінність для українців.

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Півник в гарному стані. Статуетка півника для інтер'єру півник символ незламності України, – написала Вікторія.

Словом, за 20 тис. гривень ви купите імітацію славнозвісного півня, який стоїть у музеї, але не оригінал.

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Схожих півнів мають Борис Джонсон та Володимир Зеленський. Їм статуетки подарувала українська художниця Валерія Полянськова. Вона зустріла їх випадково, коли ті гуляли вулицями Києва.

Якщо хочете мати власного півня, як Джонсон та Зеленський, готуйтеся витратитися. На OLX знайдете статуетки не лише за 20 тис. гривень, а й за 3 тис. гривень, 15 тис. гривень та 25 тис. гривень.

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