Как у Зеленского и Джонсона: статуэтку петушка из Бородянки продают за 20 тыс. гривен

На OLX продают копию легендарного петушка / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнесмены не теряют времени и продают подобные вещи, популяризованные войной. Помните статуэтку керамического петушка, найденного в шкафчике в Бородянке? Ее забрали в музей Революции Достоинства. Но это не помешало украинскому продавцу Виктории опубликовать подобного петуха на OLX. Продает его за 20 тыс. грн.

В описании товара продавщица немногословна. Написала только о "хорошем состоянии" петушка и его ценности для украинцев.

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Петух в хорошем состоянии. Статуэтка петушка для интерьера петушок символ несокрушимости Украины, – написала Виктория.

Словом, за 20 тыс. гривен вы купите имитацию знаменитого петуха, который сейчас стоит в музее, но не оригинал.

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Похожие петушки есть у Бориса Джонсона и Владимира Зеленского. Им статуэтки подарила украинская художница Валерия Полянскова. Она встретила их случайно, когда те гуляли по улицам Киева.

Если хотите петуха, как у Джонсона и Зеленского, готовьтесь потратиться. На OLX найдете статуэтки не только за 20 тыс. гривен, но и за 3 тыс. гривен, 15 тыс. гривен и 25 тыс. гривен.

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