Як впоратися з тривогою та безпорадністю – 5 лайфхаків від Євгена Клопотенка

Щоб впоратися з тривогою та безпорадністю Євген Клопотенко радить робити щось корисне для себе та інших / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

Розгубленість і безпорадність, стрес, у якому ми перебуваємо через напади військ РФ , стан, який здатний затягнути і призвести до депресії. Кулінарний експерт Євген Клопотенко в своєму інстаграмі ділиться не тільки рецептами корисних та смачних страв, а й лайфхаками, як подолати нудьгу, тривогу та безпорадність .

Найстрашніше у цьому стані: людина згодом втрачає почуття волі. А це нам з вами в умовах війни взагалі не потрібне. Тому що українська воля – це найсильніша складова нашої перемоги, – пише на своїй сторінці Євген Клопотенко, – Я пишу, чому з'являється цей стан та один із способів, як його знищити. Хоч я і не психолог, але погляньте на мої поради.

Так, стан безпорадності з'являється в людини, якщо:

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вона у тяжкій ситуації, на яку неможливо вплинути, щоб ти не робив

людина потрапила у ситуацію, де будь-яка дія може призвести до хворобливих наслідків.

Через це людина може втратити почуття свободи та контролю над собою, зневіритися у собі, заробити депресію почуття, тривожності, впасти у нудьгу.

Щоб не впасти в стан хандри, допоможуть прості дії, важливо знайти сили щось робити / Фото: unsplash.com

Щоб не впасти в такий стан, допоможуть найпростіші дії:

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Захандрили – підіть і почистіть зуби Можете приготувати їжу – готуйте Є сили на інформаційний спротив ворогам – уперед Постійно підтримуйте чистоту, робіть прибирання, це також упорядковує думки Складіть план, чим візьметеся після перемоги.

Постарайтеся повернути собі почуття контролю за своїм життям, не тільки приймайте рішення зробити щось, а й постарайтеся його одразу ж виконати.

Також раніше кулінарний експерт розповів, "Як харчуватися з користю під час війни та що приготувати при мінімумі продуктів".

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