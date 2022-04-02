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Як впоратися з тривогою та безпорадністю – 5 лайфхаків від Євгена Клопотенка

Світлана Євсєєва
2 квітня, 08:00
Тривога та почуття безпорадності відчувають мільйони українців і не знають, як упоратися. Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився своїми "рецептами" від нудьги

Щоб впоратися з тривогою та безпорадністю Євген Клопотенко радить робити щось корисне для себе та інших / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

Розгубленість і безпорадність, стрес, у якому ми перебуваємо через напади військ РФ , стан, який здатний затягнути і призвести до депресії. Кулінарний експерт Євген Клопотенко в своєму інстаграмі ділиться не тільки рецептами корисних та смачних страв, а й лайфхаками, як подолати нудьгу, тривогу та безпорадність .

Найстрашніше у цьому стані: людина згодом втрачає почуття волі. А це нам з вами в умовах війни взагалі не потрібне. Тому що українська воля – це найсильніша складова нашої перемоги, – пише на своїй сторінці Євген Клопотенко, – Я пишу, чому з'являється цей стан та один із способів, як його знищити. Хоч я і не психолог, але погляньте на мої поради.

Так, стан безпорадності з'являється в людини, якщо:

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  • вона у тяжкій ситуації, на яку неможливо вплинути, щоб ти не робив
  • людина потрапила у ситуацію, де будь-яка дія може призвести до хворобливих наслідків.

Через це людина може втратити почуття свободи та контролю над собою, зневіритися у собі, заробити депресію почуття, тривожності, впасти у нудьгу.

Щоб не впасти в стан хандри, допоможуть прості дії, важливо знайти сили щось робити / Фото: unsplash.com

Щоб не впасти в такий стан, допоможуть найпростіші дії:

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  1. Захандрили – підіть і почистіть зуби
  2. Можете приготувати їжу – готуйте
  3. Є сили на інформаційний спротив ворогам – уперед
  4. Постійно підтримуйте чистоту, робіть прибирання, це також упорядковує думки
  5. Складіть план, чим візьметеся після перемоги.

Постарайтеся повернути собі почуття контролю за своїм життям, не тільки приймайте рішення зробити щось, а й постарайтеся його одразу ж виконати.

Також раніше кулінарний експерт розповів, "Як харчуватися з користю під час війни та що приготувати при мінімумі продуктів".

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