Как справиться с тревогой и беспомощностью – 5 лайфхаков от Евгения Клопотенко

Чтобы справиться с тревогой и беспомощностью Евгений Клопотенко советует делать что-тотполезное для себя и других / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

Растерянность и беспомощность, стресс, в котором мы находимся из-за нападения войск РФ, состояние, которое способно затянуть и привести к депрессии. Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в своем инстаграме делится не только рецептами полезных и вкусных блюд, а и лайфхаками, как побороть хандру, тревогу и беспомощность.

Самое страшное в этом состоянии: человек в последствии теряет чувство воли. А это нам с вами в условиях войны вообще не нужно. Потому что украинская воля – это самая сильная составляющая нашей победы,- пишет на своей странице Евгений Клопотенко,- Я пишу, почему появляется это состояние и один из способов, как его уничтожить. Хоть я и не психолог, но взгляните на мои советы.

Так, состояние беспомощности появляется у человека, если:

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он в тяжелой ситуации, на которую невозможно повлиять, чтобы ты не делал

человек попал в ситуацию, где любое действие может привести к болезненным последствиям.

Из-за этого человек может потерять чувство свободы и контроля над собой, разувериться в себе, заработать депрессию чувство, тревожности, впасть в хандру.

Чтобы не впасть в состояние хандры, помогут простые действия, важно найти силы что-то делать / Фото: unsplash.com

Чтобы не впасть в такое состояние, помогут простые действия.

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Захандрили – пойдите и почистите зубы Можете приготовить еду – готовьте Есть силы на информационное сопротивление врагам – вперед Постоянно поддерживайте чистоту, делайте уборку, это также приводит в порядок мысли Составьте план, чем займетесь после победы.

Постарайтесь вернуть себе чувство контроля за своей жизнью, не только принимайте решение сделать что-то, но и постарайтесь его сразу же выполнить.

Также ранее кулинарный эксперт рассказал, "Как питаться с пользой во время войны и что приготовить при минимуме продуктов".

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