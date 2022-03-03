Як зберегти грудне молоко і годувати грудьми, якщо ви в бомбосховищі

Зберегти грудне молоко і годувати грудьми, якщо ви в бомбосховищі, можливо, до того ж це дасть дитині більше спокою / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Постійні обстріли військами РФ мирних українців змушують людей цілодобово перебувати в підвалах та сховищах, особливо важко мамам-годувальницям. Як годувати грудьми в умовах війни та зберегти лактацію, розповіла терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗ-діагностики Ганна Красюк.

Анна Красюк / Фото: прес-служба

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Годування грудьми чи суміші – що краще при воєнному стані?

Чи варто годувати грудьми або перейти на суміші, якщо мама з малюком постійно змушені перебувати в сховищі? Деякі мами вважають, що в умовах постійних бойових дій краще кинути грудне вигодовування (ГВ) та перейти на суміш.

Вирішувати, звичайно, самій жінці, але нинішні реалії такі, що не завжди буде можливість приготувати цю суміш, і взагалі придбати. Тому ГВ – це чудова можливість завжди мати їжу для малюка, а також надати додаткову емоційну підтримку крихті. Мамам, що годують, в таких умовах важливо не тільки підтримувати лактацію, але й не допускати застою молока в грудях.

Як зберегти лактацію і не застудити груди

Бережіться переохолодження, протягів, це сприяє закупорці молочних протоків та розвитку маститу, запального процесу. Тому в буквальному значенні тримайте малюка на грудях і давайте йому частіше груди – це сприятиме постійному відтоку молока, профілактиці застійних процесів. До того ж, малюк на руках у мами, смокчучи її груди, буде більш спокійним.

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Найчастіше деріть малюка на руках (на грудях – щоб заспокоїти) і давайте йому смоктати груди, щоб не тільки нагодувати, але й налагодити постійну лакатацію / Фото: unsplash.com

Також важливо, щоб рідина, яку ви п'єте, "прибувала рівномірно" і не призводила до надто швидкого заповнення грудей. Для цього пийте не гарячу воду, кімнатної температури і "не залпом". Тоді ризики виникнення набряклості в молочних залозах, застою молока та маститу будуть набагато нижчими.

Як уникнути маститу при ГВ та застою молока?

Не переживайте, якщо малюк не може випити все молоко, зціджуйте залишки: техніка зціджування – масажні рухи від периферії молочної залози – до ареоли (соска). І потім легким натисканням на ареолу зцідіть молоко. Коли зцідити груди до кінця не виходить, і ви відчуваєте, що груди переповнені – попросіть чоловіка чи партнера висмоктати молоко.

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Якщо молока мало або воно пропало від стресу, то якнайчастіше давайте дитині груди, щоб відновити лактацію / Фото: freepik.com

Це дуже важливо, щоб не допустити так званих "кам'яних грудей", коли відбувається запалення тканин, груди стають гарячими і починається мастит. Також за можливості користуйтеся молоковідсмоктувачами. Якщо молока навпаки, мало або воно пропало від стресу, то якнайчастіше давайте дитині груди. Налагодити лактацію можна навіть після повного припинення надходження молока.

А якщо у малюка кольки, як допомогти в умовах воєнних дій?

Коліки у новонароджених та немовлят (переважно це відбувається від трьох тижнів до трьох місяців) – явище дуже часте. Тому важливо завжди мати під рукою теплу пелюшку, термос, пляшку з гарячою водою, щоб нагріти пелюшку (але не мочити) і покласти малюкові на животик. Тримайте малюка з пелюшкою у себе на грудях, поки кольки не минуть і малюк не заспокоїться.

Якщо ваш малюк на штучному харчуванні та ніде взяти суміш, то можна тимчасово обійтися молоком, читайте "Чим нагодувати дитину, якщо немає суміші".

Також важливо підтримати психіку старших дітей, читайте "Як уберегти психологічне здоров'я дитини під час війни – 8 ефективних порад".