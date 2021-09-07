Як зберегти фізичне і ментальне здоров'я в осінній період – відповідає лікар Комаровський

Комаровский рассказал, как сохранить физическое и ментальной здоровье в осенний период / Фото: скріншот

Доктор Євген Комаровський, спираючись на дані ВООЗ, рекомендує звернути пильну увагу на свій раціон і максимально його урізноманітнити. Про це він розповів в ефірі програми "Час Голованова" з Василем Головановим.

ВООЗ стверджує, що необхідно віддати перевагу повноцінне і різноманітне харчування прийому комплексних вітамінів. Але виключення у ВООЗ тільки для вітаміну Д, який шкідливо отримувати з сонця.

Доктор пояснив, що повноцінне і різноманітне харчування – це різноманітність харчових груп:

Тобто треба їсти щось м'ясне, щось молочне, овочі, фрукти, крупи. Ось вам і різноманітне харчування і ніякі вітаміни вам не потрібні.

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А якщо говорити про здоров'я ментальне, то Комаровський радить навчитися відволікатися від негативу:

Бачите джерело негативної інформації: сусід, телевізор, начальник на роботі. Вам потрібно зробити все, щоб нейтралізувати джерело негативної інформації.

Ще важливо розуміти, каже лікар, що фізичні навантаження, здоровий сон і краса – це те, що нам дійсно потрібно, щоб зберегти ментальне здоров'я.

Раніше ми повідомляли, що лікар Комаровський починає консультувати на телеканалі "Україна".