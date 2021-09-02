Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Comic Con Ukraine

Будь в тренді

Готуємо круасани

Хочу у кіно!

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Life Здорово

Доктор Комаровський починає консультувати на каналі "Україна"

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
2 вересня, 12:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
7 вересня на каналі "Україна" відбудеться прем'єра щоденної рубрики "Запитай у Комаровського". Лікар-педіатр вищої категорії, телеведучий і автор книг відповість на запитання телеглядачів в "Ранке з Україною"
Доктор Комаровський починає консультувати на каналі «Україна»
Доктор Комаровський починає консультувати на каналі «Україна» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Всі мріють потрапити на прийом до лікаря Комаровського. Його досвід і професіоналізм вже давно завоювали любов у мільйонів людей. Дитячий лікар, кандидат медичних наук і автор популярних книг та статей, який недавно розповів, як навчити дитину їсти овочі, просто і доступно відповідає навіть на найкаверзнішы питання і допомагає розібратися в складних ситуаціях.

Реклама

За словами відомого педіатра, найчастіше батьків цікавлять питання про розвиток їхніх дітей:

Чи нормально не перевертатися дитині в 8 місяців? Чи нормально говорити всього 5 слів в рік? Справляти нужду в підгузник в 3 роки? Загалом, основне хвилювання – переконатися в тому, що "наша дитина не гірше за інших".

А що саме цікавить телеглядачів каналу "Україна" – всі дізнаються зовсім скоро.

Читайте також:

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram. Якщо ви вже знаєте, що запитати у лікаря Комаровського, не пропустіть прем'єру рубрики в програмі "Ранок з Україною".

Реклама

Раніше лікар Комаровський відповів на наступні питання:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 вересня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Розслабляти м'язи обличчя
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як визначити якість доставки їжі
Хакнути
Сольник зірки
Макс Барських
10 вересня / 20:00
5 головних концертів вересня
Белла Хадід для Pop Magazine
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Скільки коштує подорож у Лондон
Дізнатися
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти