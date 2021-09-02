7 вересня на каналі "Україна" відбудеться прем'єра щоденної рубрики "Запитай у Комаровського". Лікар-педіатр вищої категорії, телеведучий і автор книг відповість на запитання телеглядачів в "Ранке з Україною"

Доктор Комаровський починає консультувати на каналі «Україна» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Всі мріють потрапити на прийом до лікаря Комаровського. Його досвід і професіоналізм вже давно завоювали любов у мільйонів людей. Дитячий лікар, кандидат медичних наук і автор популярних книг та статей, який недавно розповів, як навчити дитину їсти овочі, просто і доступно відповідає навіть на найкаверзнішы питання і допомагає розібратися в складних ситуаціях.

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За словами відомого педіатра, найчастіше батьків цікавлять питання про розвиток їхніх дітей:

Чи нормально не перевертатися дитині в 8 місяців? Чи нормально говорити всього 5 слів в рік? Справляти нужду в підгузник в 3 роки? Загалом, основне хвилювання – переконатися в тому, що "наша дитина не гірше за інших".

А що саме цікавить телеглядачів каналу "Україна" – всі дізнаються зовсім скоро.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram. Якщо ви вже знаєте, що запитати у лікаря Комаровського, не пропустіть прем'єру рубрики в програмі "Ранок з Україною".

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Раніше лікар Комаровський відповів на наступні питання: