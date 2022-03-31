Як зберегти почуття, якщо довго без сексу і в розлуці з коханими

Зберегти почуття, якщо довго без сексу та в розлуці з коханими допоможуть ваші власні ритуали та підтримка один одного / Фото: unsplash.com, livejournal.com

Кохання та інтим з коханою людиною під час війни з Росією допомагають почуватися стабільніше і дає відчуття, що ви хоч трохи, але здатні контролювати ситуацію. Але почуття теж потребують підтримки, якими б сильними вони не були. Як зберегти стосунки або сім'ю, коли ви далеко один від одного – порадами поділилася психотерапевт Наталія Портницька у телеграм-каналі "Психологічна підтримка".

Чому зберегти відносини на відстані складно?

Здається, що під час війни почуття можуть відійти на другий план, адже на першому зараз для багатьох – воювати, захищати країну, бути корисною у чомусь, волонтерити. Люди намагаються насамперед знайти роботу, адаптуватися на новому місці, налагодити побут тощо.

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Допомогти зберегти ваші стосунки і не дати почуттям згаснути можна за допомогою таких способів та ритуалів / Фото: Telegram: Психологічна підтримка

І в цьому кругообігу почуття притуплюються, відчуття самотності зростає , слова кохання вимовляються все рідше, люди сумують за обіймами, підтримкою та інтимними стосунками в тому числі.

Як зберегти кохання на відстані

Щоб зберегти почуття та стосунки в розлуці, усвідомте, наскільки ви важливі одне для одного. Допомогти зберегти ваші стосунки і не дати почуттям згаснути можна за допомогою таких способів та ритуалів:

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частіше спілкуйтеся своєю "кодовою мовою", то використовуйте лагідні прізвиська, назви, які ви самі вигадали і т.д. Це нагадає про найтепліші моменти, пережиті разом, допоможе підтримати почуття

створіть свій ритуал спілкування – листування у месенджері, регулярний дзвінок з відео-чатом. Діліться один з одним своїми перемогами та досягненнями, розповідайте про справи, будьте щедрими на похвали та слова підтримки. Краще вибрати один певний час для дозвону і телефонувати щодня.

не забувайте говорити і писати про свої почуття, важливо дати партнеру/партнерці бачити і відчувати ваше кохання. Якщо немає часу на детальне листування чи розмову, то користуйтеся романтичним стікерами, які нагадуватимуть про кохання.

Непросто слухайте, а намагайтеся почути партнера/партнерку . Вам двом зараз важко, ви обоє турбуєтеся, роздратовані – і це нормально. Якщо ваша "друга половинка" буває надмірно емоційною – постарайтеся відреагувати спокійно. І, звичайно ж, показуйте, що ви помічаєте зусилля партнера.

Як не дати охолонути почуттям, якщо ви в розлуці

Підтримуйте віртуальні стосунки – побачення за чашкою кави або романтика з келихом вина по скайпу або вечеря в зумі. Коли відчуваєте, що нестерпно сумуєте за коханим або коханою – візьміть подаровану ним дрібничку. Якщо дуже тривожно, такі подарунки допомагають заспокоїтись, заземлитися та згадати пережиті разом моменти.

Побачення з чашкою кави або романтика з келихом вина по скайпу або вечеря в зумі допоможе підтримати стосунки, коли ви розлукаєтеся / Фото: istockphoto.com

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Якщо ваш чоловік чи партнер на фронті чи в небезпечному районі, а ви – у безпечному місці, то регулярно надсилайте йому свої фото, фото дітей за їхніми щоденними заняттями. Це зігріває і мотивує берегти себе задля збереження семи. Діліться мріями про спільні справи після перемоги, а вимушену розлуку постарайтеся прийняти, як привід потонути один за одним. Головне – це зберегти довіру між партнерами та вашу віру у почуття.

Намагайтеся продовжувати жити, працювати – якщо сконцентруватися на роботі під час війни складно, читайте поради психолога.

Також дізнайтесь про психологічні стадії під час війни та як їх пережити.