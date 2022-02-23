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Як зібрати аптечку на випадок надзвичайного стану – що має бути під рукою

Світлана Євсєєва
23 лютого, 14:15
Бинти, антисептики, знеболювальні та жарознижувальні засоби, сорбенти, термоковдра та ліхтарик – що ще покласти в аптечку на випадок війни, у матеріалі

Бути під рукою на випадок війни має бути аптечка з базовим набором медикаментів, запас води, батарейки, ліхтарик / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Навіть якщо ви зберігаєте спокій, зібрати аптечку на випадок надзвичайного стану не зайве, оскільки готовність до непередбачуваних подій – це запорука додаткового спокою. Тому намагаємося мислити тверезо та не подаватися паніці, а також готуємо аптечку за порадами від МОЗ України і тримаємо її поруч із "тривожною валізкою" про всяк випадок.

Що покласти в аптечку на випадок війни

Чи не в кожного з нас вдома є ліки або засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо, а також термометр та бинти.

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Также положите в "чрезвычайную" аптечку перчатки, градусник (но не ртутный), эластичные бинты, термоодеяло / Фото: Минздрав

Все це може стати в пригоді. Також перевірте базовий набір медикаментів та товарів медичного призначення (орієнтовано на 4 особи):

  • гумові рукавички – 4 пари, краще нітрилові чи вінілові
  • клапан із плівкою для проведення штучного дихання
  • засоби для зупинки кровотечі – турнікет, кровоспинний бинт із гемостатичним засобом
  • серветки марлеві різних розмірів, бинти з марлі нестерильні, а також еластичні бинти із самофіксацією
  • пластирі бактерицидні, різних розмірів, на тканинній основі також
  • термоковдра
  • ножиці (із закругленими кінцями, щоб уникнути травми) для того, щоб розрізати одяг на потерпілому
  • велика хустка, якою можна зафіксувати руку або ногу потерпілого
  • антисептичні засоби – дезінфікувальний засіб для рук, спиртові серветки
  • жилет зі світловідбивними елементами, ліхтарик, маркер.

Які антисептики найкраще використовувати?

У надзвичайній аптечці обов'язково повинні бути антисептики, краще використовувати хлоргексидин біглюконат, водний розчин пофідон-йоду. НЕ використовуйте спиртові розчини – зеленку або перекис водню. А ось для дезінфекції рук краще брати спиртовмісні засоби.

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Покладіть в аптечку пластир, стерильні серветки, гормональна мазь, антисептики, таблетки для знезараження води, знеболювальні / Фото: Минздрав

Якщо піднялася температура, то передовсім під рукою мають бути парацетамол та ібупрофен, вживання жарознижувальних та знеболювальних погоджуйте по змозі з лікарем. Сорбенти (активоване вугілля тощо) стане в пригоді проти харчового отруєння. Не забудьте препарати проти хронічних хвороб, які ви постійно чи тимчасово вживаєте.

Крім правильно зібраної аптечки варто пройти курс надання домедичної допомоги, щоб вміти її надати / Фото: unsplash.com

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Якщо ви вживаєте препарат на постійній основі (у вас діабет, гіпертонія, захворювання травної системи тощо), то не забудьте покласти його в аптечку. Діабетикам та гіпертонікам слід взяти глюкометр, тонометр, тест-смужки для контролю цукру в крові тощо.

Крім правильної підготовки аптечки, варто пройти курс надання домедичної допомоги, щоб у разі потреби допомогти собі, близьким та людям, яким знадобиться допомога.

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