Как собрать аптечку на случай чрезвычайного положения – что должно быть под рукой

Быть под рукой на случай войны должна быть аптечка с базовым набором медикаментов, запас воды, батарейки, фонарик / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня
Даже если вы сохраняете спокойствие, собрать аптечку на случай чрезвычайного положения будет не лишним, поскольку готовность к непредсказуемым событиям – это залог вашего дополнительного покоя. Поэтому стараемся мыслить трезво и не подаваться панике, а также готовим аптечку по советам от Минздрава Украины и держим ее рядом с "тревожным чемоданчиком" на всякий случай.
Что положить в аптечку на случай войны
Едва ли не у каждого из нас дома есть лекарства или средства первой необходимости: обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты и т. д., а также термометр и бинты.
Все это может пригодиться. Также проверьте базовый набор медикаментов и товаров медназначения (ориентировочно на 4 человека):
- резиновые перчатки – 4 пары, лучше нитриловые или виниловые
- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания
- средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством
- салфетки марлевые разных размеров, бинты из марли нестерильные, а также эластичные бинты с самофиксацией
- пластыри бактерицидные разных размеров, на тканевой основе в том числе
- термоодеяло
- ножницы (с закругленными концами, чтобы избежать травмы) для того, чтобы разрезать одежду на пострадавшем
- большой платок, которым можно зафиксировать руку или ногу пострадавшего
- антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки
- жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.
Какие антисептики лучше использовать?
В чрезвычайной аптечке обязательно должны быть антисептики, лучше использовать хлоргексидин биглюконат, водный раствор пофидон-йода. НЕ используйте спиртовые растворы – зеленку или перекись водорода. А вот для дезинфекции рук лучше брать спиртосодержащие средства.
Если поднялась температура, то в первую очередь под рукой должны быть парацетамол и ибупрофен, прием жаропонижающих и обезболивающих согласовывайте по возможности с врачом. Сорбенты (активированный уголь и т. д.) пригодится при пищевом отравлении. Не забудьте препараты при хронических болезнях, которые вы постоянно или временно принимаете.
Если вы принимаете препарат на постоянной основе (у вас диабет, гипертония, заболевания пищеварительной системы и т. д.), то не забудьте положить его в аптечку. Диабетикам и гипертоникам следует взять глюкометр, тонометр, тест-полоски для контроля сахара в крови и т. д.
Помимо правильной подготовки аптечки, стоит пройти курс оказания домедицинской помощи, чтобы в случае необходимости помочь себе, близким и людям, которым понадобится помощь.
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