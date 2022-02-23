Как собрать аптечку на случай чрезвычайного положения – что должно быть под рукой

Быть под рукой на случай войны должна быть аптечка с базовым набором медикаментов, запас воды, батарейки, фонарик / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Даже если вы сохраняете спокойствие, собрать аптечку на случай чрезвычайного положения будет не лишним, поскольку готовность к непредсказуемым событиям – это залог вашего дополнительного покоя. Поэтому стараемся мыслить трезво и не подаваться панике, а также готовим аптечку по советам от Минздрава Украины и держим ее рядом с "тревожным чемоданчиком" на всякий случай.

Что положить в аптечку на случай войны

Едва ли не у каждого из нас дома есть лекарства или средства первой необходимости: обезболивающие, жаропонижающие, сорбенты и т. д., а также термометр и бинты.

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Положите в аптечку пластырь, стерильные салфетки, гормональная мазь, антисептики, таблетки для обеззараживания воды, обезболивающие / Фото: Минздрав

Все это может пригодиться. Также проверьте базовый набор медикаментов и товаров медназначения (ориентировочно на 4 человека):

резиновые перчатки – 4 пары, лучше нитриловые или виниловые

клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания

средства для остановки кровотечения – турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством

салфетки марлевые разных размеров, бинты из марли нестерильные, а также эластичные бинты с самофиксацией

пластыри бактерицидные разных размеров, на тканевой основе в том числе

термоодеяло

ножницы (с закругленными концами, чтобы избежать травмы) для того, чтобы разрезать одежду на пострадавшем

большой платок, которым можно зафиксировать руку или ногу пострадавшего

антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые салфетки

жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

Какие антисептики лучше использовать?

В чрезвычайной аптечке обязательно должны быть антисептики, лучше использовать хлоргексидин биглюконат, водный раствор пофидон-йода. НЕ используйте спиртовые растворы – зеленку или перекись водорода. А вот для дезинфекции рук лучше брать спиртосодержащие средства.

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Также положите в "чрезвычайную" аптечку перчатки, градусник (но не ртутный), эластичные бинты, термоодеяло / Фото: Минздрав

Если поднялась температура, то в первую очередь под рукой должны быть парацетамол и ибупрофен, прием жаропонижающих и обезболивающих согласовывайте по возможности с врачом. Сорбенты (активированный уголь и т. д.) пригодится при пищевом отравлении. Не забудьте препараты при хронических болезнях, которые вы постоянно или временно принимаете.

Помимо правильно собранной аптечки стоит пройти курс оказания домедицинской помощи, чтобы уметь ее оказать / Фото: unsplash.com

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Если вы принимаете препарат на постоянной основе (у вас диабет, гипертония, заболевания пищеварительной системы и т. д.), то не забудьте положить его в аптечку. Диабетикам и гипертоникам следует взять глюкометр, тонометр, тест-полоски для контроля сахара в крови и т. д.

Помимо правильной подготовки аптечки, стоит пройти курс оказания домедицинской помощи, чтобы в случае необходимости помочь себе, близким и людям, которым понадобится помощь.

Также мы ранее писали, как не паниковать из-за сложившейся ситуации, читайте: Как не паниковать из-за вторжения России в Украину – советы психотерапевта.