Як зняти напругу в шиї та грудях за 5 хвилин, якщо немає сил на руханку

Зняти напругу в шиї та грудному відділі за 5 хвилин допоможе йога-лайфхак / Фото: Колаж: Сьогодні
М'язові затискі у шиї і грудному відділі часто виникають через стрес, сидячу роботу. Але особливо часто ця проблема непокоїть мам, які довго носять малюків на руках. Як швидко розслабити шию та грудний відділ – розповіла йога-тичер Вікторія Лапко .
Як швидко зняти напругу у грудній клітці
Звичайно, не тільки мами постійно відчувають дискомфорт і навіть болючість в цій області. Тому як мамам, у яких не вистачає часу на повноцінне тренування чи релакс-процедури, так і вічно зайнятим трудоголікам підійде цей лайфхак.
- відчуваєте дискомфорт у ділянці грудини, між лопаток
- напруга в області шиї та плечового поясу
- біль та втома у всій спині.
Кому протипоказані такі вправи
Протипоказання для виконання вправи:
- біль настільки сильний, що вам важко рухатися і дихати
- запальні процеси із підвищенням температури
- свіжі травми
Як правильно розслабити шию та грудну клітину
Вам знадобиться рушник, який потрібно звернути у валик і покласти на підлогу. Потім лягти на нього так, щоб валик опинився по центру грудної клітки .
Валик з рушника має трохи нижче лопаток, можна допомогти собі руками розкласти плечі, знайти зручну опору для голови, злегка розкласти руки і ноги в сторони. Важливо знайти максимально комфортне становище.
Тут важливо відпустити всю напругу і дозволити своєму тілу розтектися. Обов'язково повністю розслабляйтесь лежачи на валику. У такому положенні лежить стільки, скільки у вас є часу.
Візуалізуйте, як із кожним видихом напруга стікає вниз у землю. Обов'язково ритмічно та глибоко дихайте. Потім, коли вирішите вставати – робіть це через бік. Оскільки ви сильно розслабили спину, вставати важливо поступово та без різких рухів.
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