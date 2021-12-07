Як зняти напругу в шиї та грудях за 5 хвилин, якщо немає сил на руханку

Зняти напругу в шиї та грудному відділі за 5 хвилин допоможе йога-лайфхак / Фото: Колаж: Сьогодні

М'язові затискі у шиї і грудному відділі часто виникають через стрес, сидячу роботу. Але особливо часто ця проблема непокоїть мам, які довго носять малюків на руках. Як швидко розслабити шию та грудний відділ – розповіла йога-тичер Вікторія Лапко .

Вікторія Лапко / Фото: прес-служба

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Як швидко зняти напругу у грудній клітці

Напруга у грудному відділі та плечовому поясі добре знайома мамам з маленькими дітьми. М'язові затискі тут виникають через те, що дитину часто доводиться носити на руках та годувати грудьми.

М'язові затискачі в шиї та грудях виникають через те, що мамам часто доводиться носити на руках малюків / Фото: freepik.com

Звичайно, не тільки мами постійно відчувають дискомфорт і навіть болючість в цій області. Тому як мамам, у яких не вистачає часу на повноцінне тренування чи релакс-процедури, так і вічно зайнятим трудоголікам підійде цей лайфхак.

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У таких випадках потрібно легке і швидке рішення, як позбутися набридлого дискомфорту. Вікторія пропонує простий спосіб, який вимагає всього 5 хвилин і звичайний рушник. Вправу можна виконувати у випадках:

відчуваєте дискомфорт у ділянці грудини, між лопаток

напруга в області шиї та плечового поясу

біль та втома у всій спині.

Кому протипоказані такі вправи

Протипоказання для виконання вправи:

біль настільки сильний, що вам важко рухатися і дихати

запальні процеси із підвищенням температури

свіжі травми

Як правильно розслабити шию та грудну клітину

Вам знадобиться рушник, який потрібно звернути у валик і покласти на підлогу. Потім лягти на нього так, щоб валик опинився по центру грудної клітки .

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Валик з рушника має трохи нижче лопаток, можна допомогти собі руками розкласти плечі, знайти зручну опору для голови, злегка розкласти руки і ноги в сторони. Важливо знайти максимально комфортне становище.

Тут важливо відпустити всю напругу і дозволити своєму тілу розтектися. Обов'язково повністю розслабляйтесь лежачи на валику. У такому положенні лежить стільки, скільки у вас є часу.

Візуалізуйте, як із кожним видихом напруга стікає вниз у землю. Обов'язково ритмічно та глибоко дихайте. Потім, коли вирішите вставати – робіть це через бік. Оскільки ви сильно розслабили спину, вставати важливо поступово та без різких рухів.

Важливо. Рушник, тобто його товщину та об'єм скрученого валика підібрати так, щоб вам було максимально комфортно та приємно лежати, розслабляючись.

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