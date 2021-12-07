Как снять напряжение в шее и груди за 5 минут, если нет сил на зарядку

Снять напряжение в шее и грудном отделе за 5 минут поможет йога-лайфхак / Фото: Коллаж: Сегодня

Мышечные зажимы в шее и грудном отделе часто возникают из-за стресса, сидячей работы. Но особенно часто эта проблема беспокоит мам, которые долго носят малышей на руках. Как быстро расслабить шею и грудной отдел – рассказала йога-тичер Виктория Лапко.

Виктория Лапко / Фото: пресс-служба

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Как быстро снять напряжение в грудной клетке

Напряжение в грудном отделе и плечевом поясе хорошо знакомо мамам с маленькими детьми. Мышечные зажимы здесь возникают из-за того, что ребенка часто приходится носить на руках и кормить грудью.

Мышечные зажимы в шее и груди возникают из-за того, что мамам часто приходится носить на руках малышей / Фото: freepik.com

Конечно, не только мамы постоянно испытывают дискомфорт и даже болезненность в этой области. Поэтому как мамам, у которых не хватает времени на полноценную тренировку или релакс-процедуры, так и вечно занятым трудоголикам подойдет этот лайфхак.

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В таких случаях нужно легкое и быстрое решение как избавиться от надоевшего дискомфорта. Виктория предлагает простой способ, который требует всего 5 минут и обычное полотенце. Упражнения можно выполнять в тех случаях если:

ощущаете дискомфорт в области грудины, между лопаток

напряжение в области шеи и плечевого пояса

боль и усталость во всей спине.

Кому противопоказаны такие упражнения

Противопоказания для выполнения упражнения:

боль настолько сильная, что вам тяжело двигаться и дышать

воспалительные процессы с повышением температуры

свежие травмы

Как правильно расслабить шею и грудную клетку

Вам понадобится полотенце, которое нужно свернуть в валик и положить на пол. Затем лечь на него так, чтобы валик оказался по центру грудной клетки.

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Валик из полотенца располагаем чуть ниже лопаток, можно помочь себе руками разложить плечи, найти удобную опору для головы, слегка разложить руки и ноги в стороны. Важно найти максимально комфортное положение.

Здесь важно отпустить все напряжение и позволить своему телу растечься. Обязательно полностью расслабляйтесь, лежа на валике. Находитесь в таком положении столько, сколько у вас есть времени.

Визуализируйте, как с каждым выдохом напряжение стекает вниз в землю. Обязательно ритмично и глубоко дышите. Затем, когда решите вставать – делайте это через бок. Поскольку вы сильно расслабили спину, вставать важно постепенно и без резких движений.

Важно. Полотенце, то есть его толщину и объем скрученного валика подобрать так, чтобы вам было максимально комфортно и приятно лежать, расслабляясь.

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