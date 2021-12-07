Як нудно ми живемо: названо найпопулярнішу гіфку 2021 року

Найпопулярнішою гіфкою 2021 стала анімація із сіткому "Офіс" / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний сервіс Giphy назвав найпопулярнішу гіфку 2021 року. Це – "Нудьгуючий Стенлі" з американського сіткому "Офіс". Платформа поділилася інформацією, що цю гіфку переглянули понад 636 мільйонів разів. Також дивіться 7 мемов про вечірки , щоб розвіяти нудьгу.

Працівники сайту зазначили, що під час складання рейтингу насамперед орієнтувалися на метрики (переглядів/активності), але намагалися вибирати із "зеленого" контенту те, що набуло популярності через культурні та емоційні сплески аудиторії.

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"Нудьгуючий Стенлі" з "Офіс" зовсім не обов'язково нам знайомий по серіалу, але настрій персонажа зчитується чудово, що й пов'язано з популярністю гіфки. Більшість "офісних планктонів" проводять дні, перестрибуючи з однієї Zoom-зустрічі на іншу, по-справжньому живучи від п'ятниці до п'ятниці, тому нудьга та монотонність – їхні постійні друзі.

Якщо хтось хоче висловити нудьгу, вибирайте саме її.

– коментує сайт гіфку.

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Схоже, у році, що минає, нам було не дуже весело.

Найпопулярнішою гіфкою 2021 стала анімація із сіткому "Офіс" / Фото: открытые источники

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