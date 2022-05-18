Символ перемоги: історія рожевої панами Kalush Orchestra, яка стала хітом сезону

Та сама рожева панама лідера гурту Kalush Orchestra, яка стала символом перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Перемога Kalush Orchestra на "Євробаченні" наробила галасу не лише у медійному полі, а й у модній сфері. Яскраві образи музикантів з етнічними мотивами та рожевою панамкою Олега Псюка запам'яталися всім глядачам та учасникам шоу.

Рожева панама стала символом перемоги України на "Євробаченні-2022" — її додали собі на аватарки у соцмережах "Київстар", "Укрзалізниця", Rozetka, "Книгарня Є", "Сушія" та багато інших бізнесів на знак підтримки артистів. "Укрпошта" обіцяє випустити марку, присвячену перемозі гурту. Панама Олега Псюка навіть має свій жартівливий акаунт у твіттері.

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Модна рожева панама – хіт сезону весна-літо 2022 / Фото: прес-служба

Модниці шукають схожий головний убір у колекціях брендів. Ми ж знайшли, хто створив ту саму оригінальну панаму для Kalush Orchestra, яка пройшла шлях від Нацвідбору до кліпу на пісню Stefania та перемоги на "Євробаченні".

Хто створив панаму для Олега Псюка

Оригінальну вовняну панаму для виступу на "Євробаченні-2022" створив бренд Shkoura. Це молодий український бренд, який створює самобутній одяг з етнічними мотивами. У виробів цього бренду немає аналогів, кожний унікальний. Вироби Shkoura виготовляються високо у горах на ткацьких верстатах зразка 18 століття. Овечу шерсть вручну стрижуть, прядуть, а потім тчуть з неї полотно, яке згодом граблюють, вивалюють у гірській річці та сушать на відкритому повітрі. В результаті таких природних процесів речі завжди відрізняється за формою, розміром та вагою.

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Панама Олега Псюка, яку створили Shkoura / Фото: прес-служба

Сам процес виробництва екологічний. Ніякої електрики чи вуглецевого сліду, тільки натуральна шерсть, творчість, традиції та ручна праця.

Ідея бренду з'явилася 10 років тому у Карпатах. Це був неймовірний період мого життя, тоді я познайомилася з дивовижною культурою ткацтва та надихнулася її красою. У мене виникло бажання створити в цій техніці щось особливе, – розповіла дизайнерка бренду Олеся Заїка.

Панами українського бренду Shkoura / Фото: пресслужба

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Звичайно, стильний символ цієї перемоги — найбажаніша річ у гардеробі усієї Європи. Kalush запустили свій мерч – рожеві панамки з бавовни на спекотний сезон. Панама від Shkoura – тепліший варіант, який стане яскравою родзинкою в осінніх та зимових образах. Замовити автентичний аксесуар можна на сайті бренду, який доставляє свої вироби по всьому світу. Його вартість – 2900 грн.