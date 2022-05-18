Как розовая панама стала символом победы Украины на Евровидении

Та самая розовая панама лидера группы Kalush Orchestra, которая стала стала символом победы / Фото: Коллаж: Сегодня

Победа Kalush Orchestra на Евровидении наделала шум не только в медийном поле, но и в модной сфере. Яркие образы музыкантов с этническими мотивами и розовой панамкой Олега Псюка запомнились всем зрителям и участникам шоу.

Розовая панама стала символом победы Украины на Евровидении-2022 — ее добавили себе на аватарки в соцсетях "Киевстар", "Укрзалізниця", Rozetka, "Книжный магазин Е", "Сушия" и многие другие бизнесы в знак поддержки артистов. Укрпочта обещает выпустить марку, посвященную победе группы. Панама Олега Псюка даже имеет свой шутливый аккаунт в твиттере.

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Модная розовая панама – хит сезона весна-лето 2022 / Фото: пресс-служба

Модницы ищут похожий головной убор в коллекциях брендов. Мы же нашли, кто создал ту самую оригинальную панаму для Kalush Orchestra, которая прошла путь от Нацотбора до клипа на Stefania и победы на Евровидении.

Кто создал панаму для Олега Псюка

Оригинальную шерстяную панаму для выступления на Евровидении создал бренд Shkoura. Это молодой украинский бренд, создающий самобытную одежду с этническими мотивами. У изделий этого бренда нет аналогов, каждая уникальна. Изделия Shkoura производятся высоко в горах на ткацких станках образца 18 века. Овечью шерсть вручную стригут, прядут, а затем ткут из нее полотно, которое впоследствии граблируют, вываливают в горной реке и сушат на открытом воздухе. В результате таких естественных процессов вещи всегда отличается по форме, размеру и весу.

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Панама Олега Псюка, которую создали Shkoura / Фото: пресс-служба

Сам процесс производства экологичный. Никакого электричества или углеродного следа, только натуральная шерсть, творчество, традиции и ручной труд.

Идея бренда появилась 10 лет тому назад в Карпатах. Это был невероятный период моей жизни, тогда я познакомилась с удивительной культурой ткачества и вдохновилась ее красотой. У меня появилось желание создать в этой технике что-то особенное, – рассказала дизайнер бренда Олеся Заика.

Панамы украинского бренда Shkoura / Фото: пресс-служба

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Конечно же, стильный символ этой победы — самая желанная вещь в гардеробе всей Европы. Kalush запустили свой мерч – розовые панамки из хлопка на жаркий сезон. Панама от Shkoura – более теплый вариант, который станет яркой изюминкой в ​​осенних и зимних образах. Заказать аутентичный аксессуар можно на сайте бренда, который доставляет свои изделия по всему миру. Его стоимость – 2900 грн.