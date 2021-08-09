Як зважитися на власний бізнес після 50 років: техніка психолога і ще 2 способа

Відкрити бізнес на пенсії навіть з мінімальними вкладеннями – реально. Це довели кондитер і дизайнер, які ризикнули кинути роботу і втілити свою мрію в реальність

Як відкрити бізнес, коли тобі за 50 / Фото: скриншот

Жінки поділилися своїм досвідом і дали цінні поради, як, незважаючи на вік, їм вдалося на своєму хобі почати заробляти гроші.

Синдром професійного вигорання також може підштовхнути людину до зміни професії. Як повернути інтерес до своєї роботи.

З перукаря в кондитери в 49 років

Любов Соснова з дитинства мріяла стати кондитером, а зважилася на це тільки ближче до 50 років. Тепер щодня вона випікає по кілька замовлень. А починалося все з випічки для друзів:

Подруга спробувала на якійсь вечірці у мене тортик, просто для домашніх і сказала, що круто. А зроби тортик для моєї дитини.

Саме тоді Любов і змінила перукарську справу, якій віддала 15 років, на кондитерську:

Я випікала, розрізала ті ж торти, тістечка на частини і носила своїм друзям, по знайомих.

Любов говорить, що перший рік виходила в нуль, тому що всі гроші йшли на курси, матеріали і техніку. Тепер у неї черга з клієнтів, які знаходять її в соцмережах.

Стати дизайнером одягу, коли тобі за 50

Олена Олександрович завойовує серця клієнтів в соцмережах. У Instagram вона просуває виробництво сорочок, які шиє і моделює сама.

Зараз в її шоу-румі кілька десятків сорочок і суконь, і на них полюють клієнти, але починати було непросто:

Було і страшно, і нелегко. До того ж, як тільки зважилася – почався карантин.

Коли прийшла епідемія і в шоу-рум ніхто не ходив, тоді Олена почала вивчати соцмережі.

Як змінити професію після 50 років / Фото: unsplash.com

Як не боятися змінити професію, коли тобі за 50: порада психолога

Ні Любов, ні Олена жодного разу не пошкодували, що зважилися на ризики. За словами психолога Анни Денисової, є така техніка як погляд з боку:

згадати які у мене є позитивні приклади зміни виду діяльності, зміни професії.

поговорити з тими людьми, хто поміняв щось у своєму житті і що позитивного у них сталося разом з цією зміною.

Ще один варіант ризикнути – якщо важко зважитися на власну справу, можна спочатку попрацювати в тій сфері, де хочете вести бізнес.

Експерт ринку праці Тетяна Пашкіна, каже, що можна починати, як найманий працівник, наприклад: той же бариста або флорист. А потім як піде – почати вже робити власний бізнес, адже ви вже будете розуміти, як воно працює.

Змінити професію допоможуть також курси при центрах зайнятості і в університетах третього віку, які є майже в кожному місті.

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