Как решиться на собственный бизнес после 50 лет: техника психолога и еще 2 способа

Как открыть бизнес, когда тебе за 50 / Фото: скриншот
Женщины поделились своим опытом и дали ценные советы, как, несмотря на возраст, им удалось на своем хобби начать зарабатывать деньги.
Синдром профессионального выгорания также может подтолкнуть человека к смене профессии. Как вернуть интерес к своей работе.
Из парикмахера в кондитеры в 49 лет
Любовь Сосновая с детства мечтала стать кондитеров, а решилась на это только ближе к 50 годам. Теперь ежедневно она выпекает по несколько заказов. А начиналось все с выпечки для друзей:
Подруга попробовала на какой-то вечеринке у меня тортик, просто для домашних и сказала, что круто. А сделай тортик для моего ребенка.
Именно тогда Любовь и сменила парикмахерское дело, которому отдала 15 лет, на кондитерское:
Я выпекала, разрезала те же торты, пирожные на части и носила по своим друзьям, по знакомым.
Любовь говорит, что первый год выходила в ноль, потому что все деньги шли на курсы, материалы и технику. Теперь у нее очередь из клиентов, которые находят ее в соцсетях.
Стать дизайнером одежды, когда тебе за 50
Елена Александрович завоевывает сердца клиентов в соцсетях. В Instagram она продвигает производство рубашек, которые шьет и моделирует сама.
Сейчас в ее шоу-руме несколько десятков рубашек и платьев, и на них охотятся клиенты, но начинать было непросто:
Было и страшно, и нелегко. К тому же, как только решилась – начался карантин.
Когда пришла эпидемия и в шоу-рум никто не ходил, тогда Елена начала изучать соцсети.
Как сменить профессию после 50 лет / Фото: unsplash.com
Как не бояться поменять профессию, когда тебе за 50: совет психолога
Ни Любовь, ни Елена ни разу не пожалели, что решились на риски. По словам психолога Анны Денисовой, есть такая технике как взгляд со стороны:
- вспомнить какие у меня есть позитивные примеры смены вида деятельности, смены профессии.
- поговорить с теми людьми, кто поменял что-то в своей жизни и что положительного у них произошло вместе с этой сменой.
Еще один вариант рискнуть – если трудно решиться на собственное дело, можно сначала поработать в той сфере, где хотите вести бизнес.
Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, говорит, что можно начинать, как наемный работник, например: тот же бариста или флорист. А потом как пойдет – начать уже делать собственный бизнес, ведь вы уже будете понимать, как оно работает.
Сменить профессию помогут также курсы при центрах занятости и в университетах третьего возраста, которые есть почти в каждом городе.
Ранее актриса Наталка Денисенко дала совет женщинам, как пережить сложную ситуацию в жизни.