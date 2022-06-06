Як реагувати на хамство – 6 способів поставити людину на місце

Реагувати на хамство можна по-різному, а поставити людину на місце допоможуть упевненість у собі та спокійний тон / Фото: Колаж: Сьогодні,
На жаль, кожен із нас стикався з хамством і навіть образами як онлайн, так і офлайн. Дуже важливо мати власну "опору" та не прогинатися під відверте хамство, як – порадами поділилася у своїй інстаграмі психотерапевт Ольга Майсак.
Розгубленість, бажання вдарити, почуття провини, "зависання" – такий спектр почуттів та емоцій переповнює нас після зустрічі з хамом. Розпізнати хамство нескладно, такі люди діють несподівано для вас, грають нашими почуттями, нападають найчастіше агресивно та раптово.
Важливо зуміти критично оцінити ситуацію, довіряти власним відчуттям (якщо вам здається, що грубість переходить межу – то вам не здається). Швидко прийти до тями і дати відсіч хамству легше, якщо ви – у хорошій фізичній формі, впевнені в собі та своїй цінності, здатні бути гнучким у плані мислення. Ваша реакція на хамство може бути наступною :
- Спокійним тоном (це важливо) скажіть – "Поки ти не прийдеш до тями, я з тобою не можу розмовляти".
- Або використовуйте техніку "опис дій" – скажіть: "Якщо на мене підвищують голос, то я не можу приймати рішення. Візьмемо паузу і продовжимо за годину". Це допомагає ізолювати себе від брутальності, поставити чітку межу – наприклад, якщо вам нахамили на роботі.
- Відразу вийти з діалогу, пославшись на що завгодно – зайнятість, відсутність часу чи інтересу – це позбавляє хама можливості щось вам "навішувати".
- Метод несподіванки чимось спантеличити і швидко втекти і, наприклад, у відповідь сказати: "А знаєте, у дуба – біле коріння".
- Якщо хамство відверто гостре, то використовуйте аргумент до причини, наприклад, скажіть: "Ну що, самоствердився за мій рахунок?" Або "Вилив бруд – а легше стало?"
- Використовуйте сарказм, якщо хочете дати різку відсіч і припинити розмову, наприклад, скажіть: "Ти тільки в понеділок такий?". Або "Не компенсуй хамством нестачу розуму, тобі не йде".
Якщо вас образили і нахамили як клієнту, то вимагайте зустрічі з головним менеджером. Напишіть також негативний відгук у книзі відгуків та пропозицій, але чемно і без "бруду".
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