Як розслабити кисті рук вдома і на роботі – 3 вправи при "мишачому" синдромі

При синдромі комп'ютерної мишки розслабити кисті рук удома та на роботі допоможуть вправи / Фото: Колаж: Сьогодні
Простріли, оніміння, печіння в долоні, а також великому, вказівному та середньому пальці – так проявляється синдром карпального каналу, він же – синдром комп'ютерної миші, тунельний синдром. Чому він виникає і що робити – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.
Чому при роботі німіють пальці рук
Як уникнути тунельного синдрому?
Рекомендації досить прості та ефективні:
- тримайте нейтральне положення кистей рук
- по можливості, уникайте повторюваних рухів
- тримайте кисті у теплі
- змініть ергономіку робочого місця
- виконуйте гімнастику з відео кожні 1-2 години вашої активної роботи.
1. Вам знадобиться лише стілець, на якому потрібно сидіти під час виконання вправ. Спочатку зводьте руки перед грудьми, натискаючи на долоні:
2. Потім витягніть руки перед собою, робіть наступні рухи кистями рук:
3. За допомогою другої руки відтягуємо кисть від себе, потім повторюємо з іншою рукою.
Також ми писали, як допомогти спині при сидячій роботі.