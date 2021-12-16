Как расслабить кисти рук дома и на работе – 3 упражнения при "мышином" синдроме

При синдроме компьютерной мышки расслабить кисти рук дома и на работе помогут упражнения / Фото: Коллаж: Сегодня
Прострелы, онемение, жжение в ладони, а также большом, указательном и среднем пальце – так проявляется синдром карпального канала, он же – синдром компьютерной мыши, туннельный синдром. Почему он возникает и что делать – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.
Почему при работе немеют пальцы рук
Как избежать туннельного синдрома?
Рекомендации достаточно простые и эффективные:
- держите нейтральное положение кистей
- по возможности, избегайте повторяющихся движений
- держите кисти в тепле
- измените эргономику рабочего места
- выполняйте гимнастику из видео каждые 1-2 часа вашей активной работы.
1. Вам понадобится только стул, на котором нужно сидеть во время выполнения упражнений. Сначала сводите руки перед грудью, нажимая на ладони:
2. Затем вытяните руки перед собой, делайте следующие движения кистями рук:
3. С помощью второй руки оттягиваем кисть от себя, затем повторяем с другой рукой.
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