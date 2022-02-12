Як полюбити себе і не страждати від самотності на День святого Валентина – поради психолога

Як провести День святого Валентина на самоті і не впасти у депресію / Фото: freepik.com

Місто наповнюється романтикою, ароматом квітів, а стрічки соцмереж — ванільними постами. День закоханих дуже близький. Звичайно, до нього можна по-різному ставитися: "свято, нав'язане Заходом", "маркетинг" або "секс за листівку". Тим не менш, 80% молоді відзначають його, готують подарунки, освідчуються у коханні, йдуть на побачення.

Я не скептик і переконана, що 14 лютого – чудова нагода дарувати один одному позитивні емоції. Але якщо раптом, ви залишилися без пари на День закоханих. Як його провести, щоб не сумувати та не впасти в депресію?

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У вікіпедії сказано, що самотність – це стан і відчуття людини, яка перебуває в умовах реальної чи уявної комунікативної ізоляції від людей, розриву соціальних зв'язків чи відсутності значущого для неї спілкування. Феномен самотності складний і неоднозначний: позитивна (відокремленість) та негативна (ізоляція) самотність. Проте найчастіше поняття самотності має негативні конотації. Хочу нагадати, що екстраверти та інтроверти по-різному сприймають самотність. Соціологи, антропологи, філософи та психологи давно намагаються зрозуміти її природу.

Чим обернеться для вас День закоханих — зневірою або підйомом сил — залежить від вас. Я підкажу, як провести його з користю та задоволенням для себе.

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Важливі установки

Почнемо з руйнування загальноприйнятих установок, які можуть створювати когнітивні спотворення та, тим самим, змушувати випробовувати вас на міцність.

Пам'ятаєте, ви не самотні! Мільйони людей цього дня будуть самі.

Немає жодних "других половинок". Кожен з нас цілісна особистість і якщо ви шукаєте "другу половинку", то, ймовірно, застрягнете в залежності. Але, здорові та щасливі стосунки – це про дві самодостатні особи.

Наявність пари не означає щастя. А всі нетактовні питання ("чому ти досі одна") ставлять люди, які не задоволені своїм особистим життям.

Надзвичайно важливо перепрограмувати себе і ми з вами з цим успішно впоралися.

День кохання до себе

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А якщо ви переформатуєте це свято на "День любові до себе"? Я не буду писати список речей, які можуть зробити вас трішечки щасливішими. Кожен з нас має свій власний список! То чому б не почати виконувати хоча б перші два пункти?

Багато жінок (особливо мами) роками не дозволяють собі прості задоволення. Сходити на масаж, у СПА, в кіно, театр, басейн, замовити собі смачну їжу, запалити святкові свічки та надіти гарну дорогу спідню білизну.

Чи відчуватимете себе самотніми – залежить від вас. Головне правило гарного самовідчуття та гармонії в душі – намагатися помічати красу та бути щасливим тут і зараз. Безумовно, мрійте, і вірте у найпрекрасніше. Не перетворюйте повсякденність на синдром Ассоль (стан жінки, яка у вічному очікуванні чоловіка своєї мрії).

Використовуйте кожну нагоду порадувати себе. Ви вільні та можете робити все. Єдина людина, якій ви не помилитеся з подарунком – ВИ. І щоб не сумувати 14 лютого, складіть плани наперед. Не важливо, чим ви займетеся, головне, щоб вам це дійсно подобалося.

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