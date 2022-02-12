Як полюбити себе і не страждати від самотності на День святого Валентина – поради психолога

Як провести День святого Валентина на самоті і не впасти у депресію / Фото: freepik.com
Місто наповнюється романтикою, ароматом квітів, а стрічки соцмереж — ванільними постами. День закоханих дуже близький. Звичайно, до нього можна по-різному ставитися: "свято, нав'язане Заходом", "маркетинг" або "секс за листівку". Тим не менш, 80% молоді відзначають його, готують подарунки, освідчуються у коханні, йдуть на побачення.
Я не скептик і переконана, що 14 лютого – чудова нагода дарувати один одному позитивні емоції. Але якщо раптом, ви залишилися без пари на День закоханих. Як його провести, щоб не сумувати та не впасти в депресію?
У вікіпедії сказано, що самотність – це стан і відчуття людини, яка перебуває в умовах реальної чи уявної комунікативної ізоляції від людей, розриву соціальних зв'язків чи відсутності значущого для неї спілкування. Феномен самотності складний і неоднозначний: позитивна (відокремленість) та негативна (ізоляція) самотність. Проте найчастіше поняття самотності має негативні конотації. Хочу нагадати, що екстраверти та інтроверти по-різному сприймають самотність. Соціологи, антропологи, філософи та психологи давно намагаються зрозуміти її природу.
Чим обернеться для вас День закоханих — зневірою або підйомом сил — залежить від вас. Я підкажу, як провести його з користю та задоволенням для себе.
Важливі установки
Почнемо з руйнування загальноприйнятих установок, які можуть створювати когнітивні спотворення та, тим самим, змушувати випробовувати вас на міцність.
- Пам'ятаєте, ви не самотні! Мільйони людей цього дня будуть самі.
- Немає жодних "других половинок". Кожен з нас цілісна особистість і якщо ви шукаєте "другу половинку", то, ймовірно, застрягнете в залежності. Але, здорові та щасливі стосунки – це про дві самодостатні особи.
- Наявність пари не означає щастя. А всі нетактовні питання ("чому ти досі одна") ставлять люди, які не задоволені своїм особистим життям.
- Надзвичайно важливо перепрограмувати себе і ми з вами з цим успішно впоралися.
День кохання до себе
А якщо ви переформатуєте це свято на "День любові до себе"? Я не буду писати список речей, які можуть зробити вас трішечки щасливішими. Кожен з нас має свій власний список! То чому б не почати виконувати хоча б перші два пункти?
Багато жінок (особливо мами) роками не дозволяють собі прості задоволення. Сходити на масаж, у СПА, в кіно, театр, басейн, замовити собі смачну їжу, запалити святкові свічки та надіти гарну дорогу спідню білизну.
Чи відчуватимете себе самотніми – залежить від вас. Головне правило гарного самовідчуття та гармонії в душі – намагатися помічати красу та бути щасливим тут і зараз. Безумовно, мрійте, і вірте у найпрекрасніше. Не перетворюйте повсякденність на синдром Ассоль (стан жінки, яка у вічному очікуванні чоловіка своєї мрії).
Використовуйте кожну нагоду порадувати себе. Ви вільні та можете робити все. Єдина людина, якій ви не помилитеся з подарунком – ВИ. І щоб не сумувати 14 лютого, складіть плани наперед. Не важливо, чим ви займетеся, головне, щоб вам це дійсно подобалося.
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