Як пройшов перший день Куражу Electroleto (репортаж)

На вечірці були естетичні фотозони, ексклюзивні речі за тисячі євро, зірки та електронна музика, яка зібрала на танцполі сотні людей

"Кураж Electroleto"

17 липня відбувся перший день знаменитої барахолки "Кураж Electroleto"! Life Сьогодні ніяк не міг пропустити цей захід і тепер готовий поділитися враженнями з вами. Про найкращі фотозони, атмосферу і гостей заходу дізнаєтеся далі. А щоб літо пройшло весело – читайте наш календар лайфхаків.

Яка ідея "Куражу Electroleto"?

Electroleto – це не тільки про музику! У назву "закладено" цілий чек-лист, який стає повністю зрозумілим після того, як опинишся на вечірці. Чому чек-лист? "Кураж Electroleto" – це електронні музичні сети, блискітки, диско-кулі, неонові деталі та концептуальні фотозони...

"Кураж Electroleto" / Фото: Сьогодні

Гості заходу / Фото: Сьогодні

Атмосфера заходу / Фото: Сьогодні

Glitter Spot на Electroleto / Фото: Сьогодні

Після кількох хвилин перебування на "Куражі" гість розуміє, що перелічене – це ідеальний метч для літньої вечірки. Але чим насамперед відрізняється захід – то це музика! Вона звучить звідусіль і нагадує, де ти. СЕО "Куражу" Анастасія Лепіхова зазначила, що такий напрямок команда вибрала ще в сезоні минулого року. Тому настрій проєкту – це однозначно електроніка!

Ми ще в 2020-му обрали для себе музичний напрям – електронну музику. І нам дуже подобається продовжувати в тому самому дусі й додавати нові фішки в цю "тему".

Окей, ідея зрозуміла! А як щодо найкращих локацій на "Куражі Electroleto"?

Хто був на "Куражі" хоча б раз, той знає, що синоніми назви проєкту – "інстаграмність", "естетика" і "концептуальність", у всіх її проявах. І щоб зустріти цікаву локацію, не потрібно витрачати час на пошуки. На Electroleto вони всюди.

Як щодо модного фасаду з луками? Концептуальну ідею придумав художник Dimmi Taburets. І це пряме потрапляння в концепцію "Куражу" і його серце – барахолку.

Концептуальне рішення на фасаді від художника Dimmi Taburets / Фото: Сьогодні

Одяг купували всією командою разом з художником на столичних секонд-хендах, щоб реалізувати задумане, – додала СЕО проєкту Анастасія Лепіхова.

У реалізованій ідеї художник нагадав про родзинку заходу (барахолку) і показав взаємодію та енергетику людей за допомогою луків із секонду. Цікаво, кому належали речі, які стали частиною вечірки?

СЕО проєкту Анастасія Лепіхова розповіла, що потрібно відвідати три зони, щоб відчути задум і атмосферу Electroleto сповна: нову Estate, скарбницю з вінтажними товарами Rotten Ambar і центральну площу поруч із баром "Синичка". Звичайно, ми відвідали їх!

Зона Estate справджує свою назву на всі 100%! Чого варта тільки солом'яна фотозона, яка розміщена біля входу!

Зона Estate / Фото: Сьогодні

Фотозона на "Куражі" / Фото: Сьогодні

Але Estate зона – це не тільки красиві картинки – це мистецтво. Тут і майстер-класи проводили. Один з них – з гончарства від Еуе Sea Art. Прайс за 1 годину (орієнтовно) – 300 гривень. Гості могли виготовити виріб своїми руками, залишити його в корнері й забрати в студії після того, як майстри завершать останні штрихи, щоб він був готовий для використання в побуті.

Майстер-клас із гончарства / Фото: Сьогодні

Майстер-клас з ліплення був безкоштовний, і гості "Куражу" робили серця. Аж... страшно – і водночас цікаво.

Майстер-клас із ліплення / Фото: Сьогодні

Зоною релаксу в Estate був бар, де відвідувачі могли випити келих вина після відвідання майстер-класу. До слова, там ще пройшла дегустація від Романа Ремеєва, який недавно розповідав Life Сьогодні про тонкощі своєї професії. Її відвідала також креаторка "Куражу" Альона Гудкова, раніше вона відверто ділилася думками про проєкт в інтерв'ю.

Дегустація вина / Фото: Сьогодні

Перейдемо в ангар вінтажних і оригінальних товарів Rotten Ambar, де можна придбати дещо для себе. Біля входу розмістили меблі й килими з 90-х. Представлені речі натякали, що всередині є цікаві пропозиції для кожного. А на території "Куражу Electroleto" таких "інсталяцій" було десятки.

Rotten Ambar на "Куражі" / Фото: Сьогодні

Зона для фото біля Rotten Ambar / Фото: Сьогодні

Меблі і килими з 90-х – це елементи, які доповнюють нашу концепцію і стиль. Завжди шукаємо їх серед знайомих і на ОЛХ. Іноді нам навіть друзі пишуть: "У мене вдома є непотрібна стара шафа – хотів би вам віддати", – додала СЕО проєкту Анастасія Лепіхова.

Зона для фото / Фото: Сьогодні

Повернімося до Rotten Ambar. Всередині гостей зустрічав корнер з музичними інструментами, розміщеними по центру. І, звичайно, з музикантами – вони виконували композиції наживо. Були також корнери з оригінальними товарами для дому.

В одному з них на продаж виставили статуетку індіанця, якого привезли з Таїланду. Продавці додали, що це копітка ручна робота з дерева. Висота статуетки – 1,8 метра, ціна – 38 тис. гривень. Коштує як поїздка в Таїланд!

Статуетка індіанця за 38 тис. гривень / Фото: Сьогодні

Не змогли пройти і повз корнер зі старовинними меблями ручної роботи, вони нагадують те, що ми вже бачили біля входу в Rotten Ambar. Але ці предмети спеціально роблять під старовину. Використовують українську деревину, а фурнітуру везуть з Франції. Найдорожчий товар корнеру – секретер. Його ціна – орієнтовно 3 тис. євро. Дорого, але, погодьтеся, такі меблі не продають в будь-якому магазині.

Корнер з оригінальними меблями в Rotten Ambar / Фото: Сьогодні

Секретар за ціною орієнтовно 3 тис. євро / Фото: Сьогодні

Словом, якщо ви шопоголік і любите унікальні речі, то будьте готові витратити круглу суму в Rotten Ambar!

І остання зона, яка увійшла в трійку ТОП, – центральний майданчик з DJ біля бару "Синичка". Її порівнюють із серцем "Куражу". Бо в цьому місці зібралося все ком'юніті вечірки, яке підтанцьовувало під електромузику. До слова, 17 липня грали і задавали ритм заходу Ann Mysochka b2b Vashpash, Suga4ka, Vnuk, Avi Weizman та Igor Smailov.

Танцмайданчик на "Куражі" / Фото: Сьогодні

Хто відвідав електровечірку?

Сотні людей прийшли на липневий "Кураж Electroleto"! І їх було все більше, коли на вулиці ставало темніше. Тому о 21:00 на головному майданчику зібралося багато гостей. Вони танцювали і насолоджувалися атмосферою. Інші пили коктейлі та спілкувалися, а решта дивилися фільми в кінотеатрі просто неба.

Гості "Куражу" / Фото: Сьогодні

Гості привертали увагу модними луками, а ще – блискітками на обличчі. Їх робили в глітер-спотах.

Glitter Spot на Electroleto / Фото: Сьогодні

Гості брали із собою і братів менших, тому можна було побачити й таку "картину".

Домашні улюбленці на "Куражі" / Фото: Сьогодні

Серед відомих осіб тут були Дмитро та Олена Борисови, які провели лекцію про ресторанний бізнес та індивідуальний підхід до життя. Також дизайнерка Катя Сільченко, яка в Instagram поділилася фотографією після відвідання вечірки.

Дмитро та Олена Борисови / Фото: facebook.com/kurazhbazar

Катя Сільченко з подругами / Фото: скриншот

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