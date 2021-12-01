Як привернути увагу чоловіків за допомогою одягу – 5 порад стиліста

Як за допомогою одягу можна змінити сприйняття вас оточуючим / Фото: Колаж: Сьогодні

Одяг – це зброя, за допомогою якого ми передаємо навколишнім певний меседж. Вона може, як старити так і зіграти на руку. Ви втомилися від самотності і хочете зустріти своє кохання, як поглянути на себе інакше і зрозуміти, що про вас думають чоловіки. Ведучий програми "Я везу тобі красу" на каналі "Україна" Юрій Царьов поділився лайфхаками.

"Людина повинна полюбити мене за мій внутрішній світ, а не за те, як я виглядаю" – цю помилку часто чує від дівчат ведущий мейковер-шоу. Учасниці проєкту впевнені, що зовнішній вигляд мало що означає, головне – яка ти людина. Але одяг може дуже багато розповісти про нас.

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Поради топ-стиліста Юрія Царьова допоможуть розібратися з вашим гардеробом та уявленням про себе.

Порада 1

Деякі дівчата не люблять яскравих акцентів у одязі тому що бояться привертати до себе увагу. Спробуйте почати з якоїсь однієї яскравої речі у вашому образі.

Самотні дівчата підсвідомо роблять свій образ нецікавим, щоб їх ніхто не помітив, – пояснив Юрій Царьов. – Чому вони так чинять? Тому що переконали себе, що вони негарні (старі, надто високі, худі чи товсті), тому гідний чоловік не зверне на них уваги. Усі ці страхи лише в них у голові.

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Рада 2

Елегантний стиль часто створює деталі. Вибирайте такі аксесуари, які підкреслять ваш статус, і образ привабливої дівчини.

Порада 3

Якщо верхній одяг непримітного кольору, а під ним ще й непоказна на вигляд сукня, то такі речі роблять дівчину не лише непомітною, але додають роки та роблять образ сумним.

Надягаючи річ, подивіться на неї очима чоловіка. Він би звернув на вас увагу у цьому одязі? – порадив стиліст.

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Вибираючи непоказний одяг, дівчина ховається від людей. Вона ніби відштовхує від себе чоловіків, – пояснив вибір деяких героїнь-шоу гість програми Сергій Донгаузер.

Порада 4

Якщо ви себе любите, то вам хочеться дарувати оточуючим позитивні емоції, прикрашати себе, чи не так? – зазначив Юрій Царьов. – Тому почніть піклуватися про себе.

Порада 5

Самотні дівчата бояться компліментів. Вони не готові їх почути і тому відразу відповідають: "Я просто голову помила", "Цій сукні вже сто років", "Взагалі спідниці мені не йдуть".

Спочатку бажано просто говорити: "Дякую". Це буде приємно почути і людині, яка побачила ваші переваги, і допоможе вам почати позбавлятися невпевненості в собі.

У багатьох дівчат дуже гарні форми, але дехто просто не вміє їх демонструвати, – пояснив Царьов. – Почніть помічати свої переваги та підкреслювати їх за допомогою вашого гардеробу.

Дивіться мейковер-шоу "Я везу тобі красу" з понеділка по четвер о 10:00 на каналі "Україна" .

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