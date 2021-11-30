Як привчити дітей до корисної їжі – 3 поради від психолога

Привчити дітей до корисної їжі набагато простіше, якщо ви самі їсте таку їжу / Фото: freepik.com

У постійній рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" психологиня Олена Адамова відповідає на найпоширеніші запитання глядачів. Днями експертка розповіла, як відучити дітей вживати солодощі та шкідливу їжу і створити правильний раціон.

Олена Адамова / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Якщо ви не хочете, щоб дитина вживала солодощі – не тримайте їх удома. Навіть якщо вам здається, що їх добре сховали, діти швидко дізнаються про них і знайдуть можливість дістати", – коментує психологиня Олена Адамова в ефірі каналу "Україна".

За словами експертки, якщо діти люблять макаронні вироби чи продукти з тіста – це не проблема, якщо в їхньому раціоні ще є овочі, м'ясо чи риба. До того ж такі вироби можна готувати самостійно з корисних компонентів.

У дітей добре налагоджена система саморегулювання голоду, і коли потрібно, малюк сам проситиме їжу / Фото: freepik.com

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Крім того, є ще кілька порад, як привчити дитину до правильного харчування:

Пропонуйте дитині їжу тільки тоді, коли вона зголодніла. Вводьте в раціон дитини красиву і здорову їжу: готуйте різноманітні овочі, які прикрашатимуть тарілку. Тут є невелика хитрість – поступово збільшуйте кількість корисних продуктів на тарілці. Не турбуйтеся, що як ви не змушуватимете дитину їсти, вона залишиться голодною: у дітей добре налагоджена система саморегулювання голоду, і коли потрібно, вона проситиме їжу.

Я чудово розумію, що на приготування смачної, корисної та красивої їжі потрібен час. Але спочатку введіть ці звички собі, а не лише дитині – їжте із задоволенням та демонструйте це задоволення малюкові. А головний меседж – це не лише смачно, а й корисно", – радить Олена Адамова у "Ранку з Україною".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

Також ми писали, як навчити дитину їсти овочі.