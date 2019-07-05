Як приготувати фаршировані кабачки в мультиварці: покроковий рецепт

Фаршировані кабачки в мультиварці / Фото: Depositphotos
Кабачки – одна з найбільш популярних літніх закусок. Господині цінують цей овоч, насамперед, за його нейтральний смак, завдяки якому його можна комбінувати з найрізноманітнішими продуктами.
Приготувати фаршировані кабачки можна з різними начинками, як м'ясними, так і овочевими.
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Фаршировані кабачки в мультиварці у томатному соусі
Інгредієнти:
- Молоді кабачки або цукіні – 5 середніх штук
- Змішаний фарш – 400 г
- Рис довгозерний сухий – 3 ст.л.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт. середнього розміру
- Морква – 1 шт.
- Томатна паста – 1 ст.л. з гіркою
- Печериці – 150 г (за бажанням)
- Часник – 2-3 зубчики
- Сіль, перець, свіжа зелень – за смаком
- Рослинна олія – для обсмажування
Рецепт приготування:
- Відваріть рис до напівготовності.
- Молоді кабачки розріжте поперек на три частини. Висота кожного шматка має бути близько 5-6 см.
- За допомогою маленького ножа і чайної ложки вискобліть серцевину у кожного шматочка, залишивши при цьому денце.
- Частину кабачкової м'якоті, в якій немає великого насіння, подрібніть. Нарізану м'якоть перекладіть у миску.
- Барильця з кабачків присипте сіллю і перцем.
- Невеликими кубиками наріжте цибулю, моркву та печериці.
- Підготовлені овочі обсмажте в невеликій кількості олії протягом 5 хвилин.
- У мисці з'єднайте м'ясний фарш, варений рис і м'якоть з кабачків. Додайте половину обсмажених овочів (другу половину залиште в сковороді), нарізану зелень, а також сіль і перець.
- Ретельно перемішайте фарш і наповніть ним кабачки.
- Підготуйте томатну заливку. В решту овочів додайте томатну пасту і рубаний часник. Перемішайте.
- Влийте в сковороду 400 мл води. Ретельно розмішайте і доведіть соус до кипіння. Заправте за смаком сіллю, перцем. За бажанням можна додати сушені пряні трави.
- У чашу мультиварки щільними рядами викладіть фаршировані кабачки. Зверху вилийте підготовлену томатну заливку з овочами.
- Готуйте в режимі "Тушкування" 20-30 хвилин. Фарш має приготуватися, а кабачки стати м'якими.
- Подавайте фаршировані кабачки зі сметаною і свіжими овочами.
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