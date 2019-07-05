Як приготувати фаршировані кабачки в мультиварці: покроковий рецепт

Готуємо кабачки, тушковані в мультиварці з м'ясним фаршем і рисом у пряному томатному соусі: порадуйте сім'ю смачною домашньою літньою стравою.

Фаршировані кабачки в мультиварці / Фото: Depositphotos

Кабачки – одна з найбільш популярних літніх закусок. Господині цінують цей овоч, насамперед, за його нейтральний смак, завдяки якому його можна комбінувати з найрізноманітнішими продуктами.

Приготувати фаршировані кабачки можна з різними начинками, як м'ясними, так і овочевими.

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Фаршировані кабачки в мультиварці у томатному соусі

Інгредієнти:

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Молоді кабачки або цукіні – 5 середніх штук

Змішаний фарш – 400 г

Рис довгозерний сухий – 3 ст.л.

Цибуля ріпчаста – 1 шт. середнього розміру

Морква – 1 шт.

Томатна паста – 1 ст.л. з гіркою

Печериці – 150 г (за бажанням)

Часник – 2-3 зубчики

Сіль, перець, свіжа зелень – за смаком

Рослинна олія – для обсмажування

Рецепт приготування:

Відваріть рис до напівготовності. Молоді кабачки розріжте поперек на три частини. Висота кожного шматка має бути близько 5-6 см. За допомогою маленького ножа і чайної ложки вискобліть серцевину у кожного шматочка, залишивши при цьому денце. Частину кабачкової м'якоті, в якій немає великого насіння, подрібніть. Нарізану м'якоть перекладіть у миску. Барильця з кабачків присипте сіллю і перцем. Невеликими кубиками наріжте цибулю, моркву та печериці. Підготовлені овочі обсмажте в невеликій кількості олії протягом 5 хвилин. У мисці з'єднайте м'ясний фарш, варений рис і м'якоть з кабачків. Додайте половину обсмажених овочів (другу половину залиште в сковороді), нарізану зелень, а також сіль і перець. Ретельно перемішайте фарш і наповніть ним кабачки. Підготуйте томатну заливку. В решту овочів додайте томатну пасту і рубаний часник. Перемішайте. Влийте в сковороду 400 мл води. Ретельно розмішайте і доведіть соус до кипіння. Заправте за смаком сіллю, перцем. За бажанням можна додати сушені пряні трави. У чашу мультиварки щільними рядами викладіть фаршировані кабачки. Зверху вилийте підготовлену томатну заливку з овочами. Готуйте в режимі "Тушкування" 20-30 хвилин. Фарш має приготуватися, а кабачки стати м'якими. Подавайте фаршировані кабачки зі сметаною і свіжими овочами.

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