Как приготовить фаршированные кабачки в мультиварке: пошаговый рецепт

Фаршированные кабачки в мультиварке / Фото: Depositphotos
Кабачки – одна из самых популярных летних закусок. Хозяйки ценят этот овощ, в первую очередь, за его нейтральный вкус, благодаря которому его можно комбинировать с самыми разнообразными продуктами.
Приготовить фаршированные кабачки можно с разными начинками, как мясными, так и овощными.
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Фаршированные кабачки в мультиварке в томатном соусе
Ингредиенты:
- Молодые кабачки или цуккини – 5 средних штук
- Смешанный фарш – 400 г
- Рис длиннозерный сухой – 3 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт. среднего размера
- Морковь – 1 шт.
- Томатная паста – 1 ст.л. с горкой
- Шампиньоны – 150 г (по желанию)
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Соль, перец, свежая зелень – по вкусу
- Растительное масло – для обжаривания
Рецепт приготовления:
- Отварите рис до полуготовности.
- Молодые кабачки разрежьте поперек на три части. Высота каждого куска должна быть около 5-6 см.
- С помощью маленького ножа и чайной ложки выскоблите сердцевину у каждого кусочка, оставив при этом донышко.
- Часть кабачковой мякоти, в которой нет крупных семечек, измельчите. Нарезанную мякоть переложите в миску.
- Бочонки из кабачков присыпьте солью и перцем.
- Небольшими кубиками нарежьте лук, морковь и шампиньоны.
- Подготовленные овощи обжарьте в небольшом количестве растительного масла в течение 5 минут.
- В миске соедините мясной фарш, вареный рис и мякоть из кабачков. Добавьте половину обжаренных овощей (вторую половину оставьте в сковороде), нарезанную зелень, а также соль и перец.
- Тщательно перемешайте фарш и наполните им кабачки.
- Подготовьте томатную заливку. В оставшиеся овощи добавьте томатную пасту и рубленый чеснок. Перемешайте.
- Влейте в сковороду 400 мл воды. Тщательно размешайте и доведите соус до кипения. Заправьте по вкусу солью, перцем. По желанию можно добавить сушеные пряные травы.
- В чашу мультиварки плотными рядами выложите фаршированные кабачки. Сверху вылейте подготовленную томатную заливку с овощами.
- Готовьте в режиме "Тушение" 20-30 минут. Фарш должен приготовиться, а кабачки стать мягкими.
- Подавайте фаршированные кабачки со сметаной и свежими овощами.
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