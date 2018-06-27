Як приготувати абрикосовий компот: три прості рецепти

Солодкий, ароматний абрикосовий компот – головний напій літа. Існує кілька способів, як зварити компот і заготовити його на зиму.

Абрикосовий компот / Фото: Depositphotos

Джем з абрикосів – далеко не єдина заготовка, яку можна зробити з яскравих літніх плодів. З абрикосів виходять дуже смачні напої.

Компот із абрикосів можна пити відразу ж або закатати на зиму. Крім цього, ви можете додати в напій інші фрукти або ягоди, а також прянощі: цедру, ваніль, корицю або мускатний горіх.

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Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Абрикосовий компот на зиму

Інгредієнти на 3 л банку:

400 г абрикосів без кісточки;

1 неповна склянка цукру;

2 гілочки свіжої м'яти;

вода.

Рецепт приготування:

Кришки для банок проварити близько п'яти хвилин. Абрикоси помити, засипати в чисті банки. Додати цукор і м'яту. Залити окропом, накрити стерилізованими кришками. Банки поставити у велику каструлю, влити гарячу воду (банки повинні бути закриті водою хоча б до половини), після закипання зменшити вогонь і засікти час. Стерилізувати 40 хвилин, закрутити кришки, перевернути банки догори дном і накрити ковдрою до повного охолодження.

/ Фото: Depositphotos

Абрикосовий компот в мультиварці

Інгредієнти :

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вода;

5 ст. л. цукру;

5-6 абрикосів.

Рецепт приготування:

У чашу мультиварки додати воду, трохи не доливши до верхньої дозволеної позначки. Виставити режим "Випічка" на 40 хвилин. Через п'ять хвилин всипати цукор, перемішати, ще через п'ять хвилин додати абрикоси. Після закінчення 40 хвилин компоту дати настоятися протягом години, залишивши його в чаші виключеної мультиварки, після чого перелити в глечик.

/ Фото: freepik.com

Компот з абрикосами і яблуками

Інгредієнти:

500 г абрикосів;

2 середніх яблука;

1 склянка цукру;

1 ст. л. лимонного соку;

2 л води.

Рецепт приготування:

Яблука розрізати на шість-вісім частин, видалити серцевину. Абрикоси розрізати навпіл, видалити кісточки. Покласти яблука в каструлю, залити 2 л води, додати цукор і довести до кипіння. Варити 10 хвилин, потім покласти абрикоси і варити ще п'ять хвилин. Зняти каструлю з вогню і додати лимонний сік. Накрити каструлю кришкою і залишити, поки компот повністю не охолоне.

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