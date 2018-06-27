Як приготувати абрикосовий компот: три прості рецепти

Абрикосовий компот / Фото: Depositphotos
Джем з абрикосів – далеко не єдина заготовка, яку можна зробити з яскравих літніх плодів. З абрикосів виходять дуже смачні напої.
Компот із абрикосів можна пити відразу ж або закатати на зиму. Крім цього, ви можете додати в напій інші фрукти або ягоди, а також прянощі: цедру, ваніль, корицю або мускатний горіх.
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Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Абрикосовий компот на зиму
Інгредієнти на 3 л банку:
- 400 г абрикосів без кісточки;
- 1 неповна склянка цукру;
- 2 гілочки свіжої м'яти;
- вода.
Рецепт приготування:
- Кришки для банок проварити близько п'яти хвилин.
- Абрикоси помити, засипати в чисті банки. Додати цукор і м'яту. Залити окропом, накрити стерилізованими кришками.
- Банки поставити у велику каструлю, влити гарячу воду (банки повинні бути закриті водою хоча б до половини), після закипання зменшити вогонь і засікти час.
- Стерилізувати 40 хвилин, закрутити кришки, перевернути банки догори дном і накрити ковдрою до повного охолодження.
/ Фото: Depositphotos
Абрикосовий компот в мультиварці
Інгредієнти :
- вода;
- 5 ст. л. цукру;
- 5-6 абрикосів.
Рецепт приготування:
- У чашу мультиварки додати воду, трохи не доливши до верхньої дозволеної позначки. Виставити режим "Випічка" на 40 хвилин.
- Через п'ять хвилин всипати цукор, перемішати, ще через п'ять хвилин додати абрикоси.
- Після закінчення 40 хвилин компоту дати настоятися протягом години, залишивши його в чаші виключеної мультиварки, після чого перелити в глечик.
/ Фото: freepik.com
Компот з абрикосами і яблуками
Інгредієнти:
- 500 г абрикосів;
- 2 середніх яблука;
- 1 склянка цукру;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 2 л води.
Рецепт приготування:
- Яблука розрізати на шість-вісім частин, видалити серцевину.
- Абрикоси розрізати навпіл, видалити кісточки.
- Покласти яблука в каструлю, залити 2 л води, додати цукор і довести до кипіння.
- Варити 10 хвилин, потім покласти абрикоси і варити ще п'ять хвилин.
- Зняти каструлю з вогню і додати лимонний сік.
- Накрити каструлю кришкою і залишити, поки компот повністю не охолоне.
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