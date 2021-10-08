Як правильно вимірювати тиск гіпертонікам – 5 правил від Євгена Комаровського

Щоб правильно вимірювати тиск, гіпертонікам важливо врахувати ряд правил / Фото: Колаж: Сьогодні

При гіпертонії не потрібно нагадувати, як важливо стежити за тиском. Та з’ясувалося, що гіпертоники його не завжди правильно вимірюють. Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" назвав правила, яких потрібно обов'язково дотримуватися.

Як саме виміряти тиск самому правильно?

Євген Комаровський розповів, як правильно вимірювати артеріальний тиск.

Реклама

Перше правило, вимірювати тиск потрібно через 30 хвилин після того, як ви прокинулися. Друге правило, за півгодини до вимірювання не стрибати, не бігати, не кричати, не істерити і не дивитися жахи по телевізору. Третє правило стосується прийому їжі, за півгодини до вимірювання бажано не їсти і не пити. Четверте правило. Не накладайте манжету на одяг. Потрібно зняти те, що заважає, і надіти її на голу руку. П'яте правило – бажано записувати результати.

І пам'ятайте, що повний сечовий міхур здатний на 10-15 мм підвищити ваш артеріальний тиск.

Якщо результати вимірювання сильно відрізняються, вони дуже високі, це триває більш ніж 1-2 днів поспіль, вирушайте до лікаря, – порадив лікар Комаровський. – Значить, потрібно змінити схему лікування, а таких варіантів безліч.

За словами ведучого рубрики "Запитай у Комаровського", у сімейних лікарів є ефективні протоколи лікування.

Реклама

Що робити, якщо показники артеріального тиску різні?

Вони, тобто протоколи лікування розписані на той випадок, якщо запропонована схема лікування не дає потрібного результату.

Якщо цифри артеріального тиску не стабільні, це не означає, що ситуація безнадійна, – сказав кандидат медичних наук. – Це говорить про те, що лікареві прийшов час застосувати іншу альтернативну схему лікування.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

Реклама

Також ми раніше писали, чим небезпечний високий тиск.