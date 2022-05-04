Як підвищити імунітет – допоможе рецепт вершкового супер-соусу з хрону

Вершковий супер-соус із хрону, який можна приготувати за лічені хвилини, допоможе зміцнити імунітет / Фото: vogue.ua, istockphoto.com

Хрін, точніше приправи з кореня цієї рослини популярні по всій Україні, а її цінність для здоров'я без перебільшення – величезна. Сьогодні раціон тисяч українців через війну з Росією став мізернішим, тому саме регіональні та сезонні продукти допоможуть нам підтримати здоров'я.

Деякі люблять хрін за його гостроту та пікантний смак, але користь хрону набагато вища, ніж його гастрономічні цінності. Клітковина, без якої наша травна система не працюватиме повноцінно вітаміни групи В, вітамін С, безліч мікроелементів: такий простий на перший погляд хрін – просто джерело корисних речовин.

Реклама

Для приготування соусів та приправ використовують як листя, так і коріння хрону, що містить безліч вітамінів та мікроелементів. / Фото: istockphoto.com

У деяких регіонах нашої країни, особливо на Львівщині та Прикарпатті, корінь хрону обов'язково кладуть у великодній кошик, разом із пасками та крашанками. Подрібнений корінь хріну подають до м'ясних страв, також добрий хрін, як гостра приправа до різних соусів. Використовують як листя, так і коріння рослини. Один із таких корисних та смачних рецептів – це вершковий соус з кореня хрону. Отже, вам знадобиться:

1 склянка сметани

2 ст. л. тертого хрону

1 ст. ложка діжонської гірчиці

40 г зеленої цибулі

сіль та свіжомелений перець за смаком.

Готується соус легко: корінь хрону очищається і подрібнюється в бленкдрі, потім відкладіть 2 столові ложі отриманого пюре в півлітрову банку. Додаємо до подрібненого хрону сметану, гірчицю, дрібно нарізану цибулю, перець, сіль і перемішуємо.

Реклама

Закриваємо банку кришкою і даємо постояти у холодильнику 2 години. Особливо хороший такий соус з реберцями та стейком: рекомендується дістати соус їх холодильника за 15 хвилин до того, як подаватимете блюдо на стіл.

Чим ще корисний хрін, що ще можна приготувати з його кореня та листя – рецепти корисних страв з хріном читайте на vogue.ua.

Також ми писали, чим корисна черемша і що ще можна приготувати з цієї зелені.