Суперфуд на всі часи – як приготувати корисний крем-суп з черемші

Черемша – один з найкорисніших сезонних продуктів, багатих на вітаміни, цю зелень можна зібрати самостійно і приготувати смачні страви. Які – у статті

To get a healthy and nutritious dish, you can cook a delicious wild garlic cream soup / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Про важливість раціонального харчування ми щодня чуємо від дієтологів: зараз дати організму потрібні речовини допоможе сезонна зелень, одна з найкорисніших – черемша.

Вітаміну С у черемші більше , ніж у лимоні, а про лікувальні властивості можна писати дисертацію. З ведмежої цибулі або дикого часнику, як ще називають черемшу, готують супи, салати, соуси, відварюють у гарнірі.

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Один із смачних та корисних рецептів – це крем-суп з черемшею та хрумким беконом. Вам знадобиться:

1 цибулина;

100-150 г листя черемші (1 великий пучок);

25 г петрушки;

1 цибуля порей (біла частина);

3 картоплини (середні);

1 л овочевого бульйону;

150 мл вершків 33%;

50 мл білого сухого вина;

1 ст. л. вершкового масла;

4 скибочки бекону;

1 лавровий лист;

сіль та чорний мелений перець за смаком.

Як правильно готувати:

1. Кубиками нарізаємо цибулю та картоплю, порей – кружальцями, все це томимо в каструлі з вершковим маслом. Коли цибуля почне змінювати колір, додаємо вино, а через три хвилини – гарячий овочевий бульйон та лаврове листя. Варити потрібно до готовності картоплі (приблизно 10 хвилин).

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Петрушку і черемшу потрібно промити і просушити, відкласти 4-6 листків останньої для прикраси, а решту порізати / Фото: Depositphotos

2. Петрушку і черемшу потрібно промити і просушити, відкласти 4-6 листків останньої для прикраси, а решту порізати. Додаємо зелень та вершки в каструлю, приправляємо сіллю та перцем. Як тільки суп закипить, потрібно зняти каструлю з вогню, дістати лавровий лист і збити вміст блендером .

3. Потім обсмажуємо бекон на пательні до хрусткої скоринки, забираємо зайвий жир паперовим рушником. Готово! Прикрасити блюдо в тарілці можна зверху листочками черемші та шматочками бекону або насінням.

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Чим ще корисна черемша і що ще можна приготувати із цієї зелені – рецепти корисних страв з черемшею читайте на vogue.ua.

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