Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Історія писанки

Вчитися за кордоном

Селфі під час війни?

Хліб від Клопотенка

Що чекає на Україну

Все про Кабаєву
СЬОГОДНІ Life Здорово

Суперфуд на всі часи – як приготувати корисний крем-суп з черемші

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Черемша – один з найкорисніших сезонних продуктів, багатих на вітаміни, цю зелень можна зібрати самостійно і приготувати смачні страви. Які – у статті
To get a healthy and nutritious dish, you can cook a delicious wild garlic cream soup
To get a healthy and nutritious dish, you can cook a delicious wild garlic cream soup / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Про важливість раціонального харчування ми щодня чуємо від дієтологів: зараз дати організму потрібні речовини допоможе сезонна зелень, одна з найкорисніших – черемша.

Вітаміну С у черемші більше , ніж у лимоні, а про лікувальні властивості можна писати дисертацію. З ведмежої цибулі або дикого часнику, як ще називають черемшу, готують супи, салати, соуси, відварюють у гарнірі.

Реклама

Один із смачних та корисних рецептів – це крем-суп з черемшею та хрумким беконом. Вам знадобиться:

  • 1 цибулина;
  • 100-150 г листя черемші (1 великий пучок);
  • 25 г петрушки;
  • 1 цибуля порей (біла частина);
  • 3 картоплини (середні);
  • 1 л овочевого бульйону;
  • 150 мл вершків 33%;
  • 50 мл білого сухого вина;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 4 скибочки бекону;
  • 1 лавровий лист;
  • сіль та чорний мелений перець за смаком.

Як правильно готувати:

1. Кубиками нарізаємо цибулю та картоплю, порей – кружальцями, все це томимо в каструлі з вершковим маслом. Коли цибуля почне змінювати колір, додаємо вино, а через три хвилини – гарячий овочевий бульйон та лаврове листя. Варити потрібно до готовності картоплі (приблизно 10 хвилин).

Реклама

Петрушку і черемшу потрібно промити і просушити, відкласти 4-6 листків останньої для прикраси, а решту порізати
Петрушку і черемшу потрібно промити і просушити, відкласти 4-6 листків останньої для прикраси, а решту порізати / Фото: Depositphotos

2. Петрушку і черемшу потрібно промити і просушити, відкласти 4-6 листків останньої для прикраси, а решту порізати. Додаємо зелень та вершки в каструлю, приправляємо сіллю та перцем. Як тільки суп закипить, потрібно зняти каструлю з вогню, дістати лавровий лист і збити вміст блендером .

3. Потім обсмажуємо бекон на пательні до хрусткої скоринки, забираємо зайвий жир паперовим рушником. Готово! Прикрасити блюдо в тарілці можна зверху листочками черемші та шматочками бекону або насінням.

Реклама

Чим ще корисна черемша і що ще можна приготувати із цієї зелені – рецепти корисних страв з черемшею читайте на vogue.ua.

Також ми писали, які ще продукти наприкінці весни підтримають імунітет та травлення.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Як жили у Карпатах 100 років тому
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Важливі контакти
Як викликати швидку
Куди дзвонити
Цитата дня

Наше життя вже ніколи не буде таким, як раніше

Цитата на segodnya.ua
Олена Зеленська
Читати інтерв'ю
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Питання дня
Хто такі кацапи та хохли
Походження слів
Дізнатись!
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти