Як допомогти малюкові під час колік: 6 правильних кроків

Допомогти дитині при кольках можна, масажуючи немовляті животик / Фото: Колаж: Сьогодні

Качати дитину, давати їй соску або негайно міняти суміш, коли малюк плаче від кишкових колік – не допоможе, а іноді навіть зашкодить. Чому немовлята страждають від колік, чи можна цього уникнути і що робити, якщо у дитини в животі кольки – розповіла терапевтка, сімейна лікарка, фахівчиня УЗ-діагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресслужба

Чому коліки бувають не у всіх новонароджених?

Кишковими коліками, які виникають у дітей в основному через надлишок газів в кишечнику, страждають близько 70% новонароджених. Цей стан супроводжується нападами болю в животики малюків, тому вони часто плачуть. Але нажаль, кишкові кольки – стан функціональний, починаються коліки приблизно у віці від 2-х тижнів і тривають до 2-4 місяців.

Потім цей стан минає самостійно, без додаткової терапії. Після народження малюка відбувається завершення формування його шлунково-кишкового тракту, органи травлення адаптуються до нової їжі, дитина звикає до нового харчування.

Цей процес часто супроводжується зайвим газоутоворенням у кишківнику дитини і, відповідно, коліками. І завдання батьків – постаратися максимально допомогти малюкові протягом цього періоду, полегшити його стан, але не нашкодити.

Що робити під колік у дітей, якщо дитина плаче?

Допоможе і значно полегшить стан малюкові мамин масаж: руки повинні бути теплими, легкі рухи виконуються за годинниковою стрілкою. Тривалість такого масажика – за ситуацією, малюк у процесі зазвичай заспокоюється і засинає. Також допомагає тепла грілка (зараз є спеціальні міні-грілки) на животик або можна обійтися теплою пелюшкою.

При кольках допомагає круговий масаж, а після – підняття ніжок немовляти до живота / Фото: Колаж: Сьогодні

Після масажу допомагає відійти газам підняття ніжок немовляти до живота (зігнутими в колінах і лише на кілька секунд). Можна діяти за схемою: масаж/грілка/ніжки до живота/вихід газів. А загалом потрібно максимально зменшити фактори, які сприяють зайвому газоутворенню у дитини.

Як поводитися батькам під час колік у новонароджених

Щоб пережити цей період максимально комфортно і для мами, і для малюка, варто дотримуватися п'яти нескладних правил:

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Носіть малюка з перших днів у тканинному слінгу (Вибирайте модель, яка підходить для новонароджених). Це допоможе зберегти контакт з мамою, тепло животику малюка, вертикальне положення, а також звільнить руки мами. Завжди будьте на зв'язку з педіатром, якщо виникне нагальна необхідність – тобто заздалегідь подбайте, як будете комунікувати з лікарем. Також всі дорослі в сім'ї повинні розуміти вікові особливості малюка, знати, що в цей період він може часто плакати і вередувати. Організуйте правильне годування дитини. За першого ж плачу дитини не потрібно відразу пропонувати йому груди або пляшечку з сумішшю, так ви ризикуєте перегодувати малюка, тим більше, якщо він недавно поїв. Перевірте підгузник, змініть за необхідності, поносіть на руках – діти плачуть не тільки тому, що у них болить живіт. Після годування варто потримати дитину на руках вертикально хвилин 15-10. Викладайте малюка на животик періодично: робити це треба в перервах між годуваннями (як мінімум через півгодини після їжі), коли він виспався і в гарному настрої. Так можна знизити кількість газів в кишечнику. Мамі, як годує, в цей період варто відмовитися від глютенових продуктів, бобових, капусти, цільного молока – їжі, яка підвищує газоутворення.

І намагайтеся уникати непотрібних, застарілих (насправді неефективних) способів позбавити малюка від кишкових кольок.

Чого не можна робити під колік у малюків

Популярні засоби, які нібито зменшують кількість газів у кишківнику малюка, свою ефективність під час клінічних досліджень не довели. А от побічний ефект і алергічна реакція від таких засобів доведена: у багатьох країнах світу вони не рекомендовані до застосування в педіатрії.

Соски й пустушки, які нібито допоможуть від коліків – маркетинговий хід / Фото: unsplash.com

Щодо спеціальних пляшок, сосок або пустушок, які нібито зменшать заковтування малюком повітря під час годування – це не більше ніж маркетинговий хід. Якщо малюк на штучному харчуванні, то не поспішайте відразу ж міняти суміш. Але коли ситуація не поліпшується, можливо варто розглянути варіант заміни на суміш з більш глибоким ступенем гідролізу тваринного білка. У цьому допоможе педіатр.

Чого категорично не можна робити! Це засовувати дитині в пряму кишку шматочок мила, навіть газовідвідну трубку ставити не потрібно. Також не трусіть і не качайте дитину, якщо ви втомилися, а вона не припиняє плакати – так ви нашкодите її здоров'ю.

У невмілих руках газовідвідною трубкою дуже легко травмувати кишківник малюка. Понад те – не настільки там багато накопичується газів. А ось щоб утримати дитину і вставити їй газовідвідну трубку, і батьки, і сам малюк пройдуть через колосальний стрес.

Тому ще до народження крихітки дізнайтеся якомога більше про період, коли новонароджені плачуть від колік, підтримайте маму, яка прийняла рішення годувати дитину грудьми.

Важливо розуміти, наскільки малюкові складно в цей період, знайдіть у собі ресурс йому допомагати ласкаво, запасіться терпінням. Період кишкових кольок триває не так вже й довго, і важливо постаратися максимально спокійно пройти його для всієї родини.

Також раніше ми писали, як мамі, що годує, приймати ліки.