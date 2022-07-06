Як схуднути без дієт – здорове харчування для діабетиків, що підходить всім

Якщо вам потрібно знизити вагу, то можна адаптувати дієту для діабетиків до конкретних цілей

Дотримання плану здорового харчування – найкращий спосіб тримати рівень глюкози в крові під контролем та запобігти ускладненням цукрового діабету . І якщо у вас все гаразд зі здоров'ям, але потрібно знизити вагу, можна адаптувати такий тип харчування до ваших конкретних цілей, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Оскільки харчування при цукровому діабеті вимагає великої кількості фруктів, овочів та клітковини, воно позитивно впливає на ваш організм, веде до зменшення ризику серцево-судинних захворювань та деяких видів раку.

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Харчування при цукровому діабеті вимагає великої кількості фруктів, овочів та клітковини та підходить для схуднення / Фото: Колаж: Сьогодні

А вживання нежирних молочних продуктів може знизити ризик зниження кісткової маси у майбутньому. Основи харчування, про які ви повинні пам'ятати:

Харчуватися потрібно тричі на день, останній прийом їжі за 3-4 години до сну.

Вибирайте продукти із високою поживною цінністю.

Пийте достатньо води протягом дня.

Дотримуйтесь принципу "здорової тарілки", де в 1 прийомі їжі повинні бути білки, жири, вуглеводи.

Пам'ятайте, що у вашому меню має бути баланс, а саме:

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Білки: м'ясо (курятина, качка, індичка, кролик), печінка, твердий сир, яйця, нежирні сорти риби, бобові. Жири: будь-які рослинні олії, горіхи (краще мигдальні та волоські). Вуглеводи: крупи з низьким та середнім глікемічним індексом: гречка, перлова, вівсяна, ячна крупа, чорний дикий рис, булгур, макарони з твердих сортів пшениці, цільнозерновий хліб, хлібці, галети (1-2 шматочки). Овочі/клітковина: свіжі або заморожені овочі та зелень.

Також уникайте продуктів, які підвищують рівень глюкози у крові: це не тільки солодощі або фастфуд, а також овочі з високим вмістом крохмалю (картопля, кукурудза) та високим глікемічним індексом (варений буряк, морква). З фруктів уникайте бананів, винограду, груш.

У разі схуднення або діабету з фруктів уникайте

З хлібобулочних виробів варто забрати білий хліб, булки, крекери; із сухофруктів – фініки, родзинки, цукати тощо; і звичайно відмовтеся від солодких газованих напоїв. Обов'язково звертайте увагу на кількість вуглеводів, які ви споживаєте. Адже продукти з високим вмістом вуглеводів збільшують рівень глюкози у крові після їжі.

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