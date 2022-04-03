Як підтримувати фізичне та ментальне здоров'я під час війни – ТОП-5 порад лікаря Комаровського

Щоб підтримувати фізичне та ментальне здоров'я під час війни, Євген Комаровський радить бути з тими людьми, які знають, що робити / Фото: Колаж: Сьогодні, severreal.org

Нам потрібно вистояти та перемогти, тому дуже важливо зберігати спокій і не витрачати даремно сили . Але як це зробити, коли бомбять місто а, а стрічка новин рясніє такими відео, що психіка не витримує? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський дав кілька ефективних порад.

Коли йдеться про проблеми зі здоров'ям, то перше, що важливо зробити лікареві, нейтралізувати той фактор, який викликає проблему. У сьогоднішніх реаліях не всі можуть вплинути на перебіг війни . І в такому разі, за словами лікаря Комаровського, потрібно провести симптоматичну терапію, тобто боротися із симптомами.

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Декілька порад експерта програми "Ранок з Україною" допоможуть це зробити. Так, порада 1: займіть себе чимось.

Найголовніше зараз – знайти якусь справу, бо дуже складно – бути постійно зануреним у себе, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо ви не знаєте, чим зайнятися, допоможіть тим, кому зараз найгірше.

Порада 2: Намагайтеся бути з тими людьми, які не панікують і знають, що робити. Якщо ви нервуєте – приймайте рішення разом із тією людиною, яка спокійно та адекватно реагує на ситуацію в країні, радить кандидат медичних наук в інтерв'ю для каналу "Україна".

Діти дуже залежать від дорослих. Якщо поруч мама у сльозах – діти теж психоватимуть і нервуватимуть. / Фото: freepik.com

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Порада 3: Поводьтеся спокійно поруч із дітьми. За словами відомого педіатра, діти дуже залежать від дорослих. Якщо поруч мама у сльозах – діти теж психоватимуть і нервуватимуть.

Порада 4: Вибирайте правильне середовище для дітей. "Якщо ви тимчасово залишили з дитиною Україну та перебуваєте в стані стресу, зрозуміло, що інстинктивно ви тягнетесь до своїх, а ваша дитина гратиме з українськими біженцями. А ваше завдання зараз – максимально відірвати дитину від переляканих земляків та знайти спокійніше оточення. У такому середовищі він швидше прийде до норми", – сказав доктор Комаровський.

Порада 5: Не використовуйте алкоголь і не шукайте "чарівні" пігулки як засіб від стресу.

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Не існує жодних "чарівних" пігулок та алкогольних напоїв, які допоможуть у цій ситуації. Важливим є час і правильна поведінка, – сказав кандидат медичних наук. – До того ж вам потрібно оточувати себе не тими, хто постійно дивиться новини та чекає на повідомлення з фронту, а відволіктися та стабілізуватися.

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини тут .

Також читайте пораду Євгена Комаровського, "Як підтримати підлітка у складній ситуації".