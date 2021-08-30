Як подати дитині хороший приклад – порада лікаря Комаровського

Подати дитині хороший приклад батьки можуть власною поведінкою на прогулянках і вдома / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви при дітях курите, випиваєте, їсте фастфуд , то не варто дивуватися, що дитина в майбутньому буде робити так само. Який приклад слід подавати дітям – розповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський У своєму інстаграм-журналі.

Чому від поведінки батьків залежить майбутнє дітей

Діти завжди копіюють поведінку своїх батьків. І, від того, який приклад у них перед очима, залежить безпека ваших дітей в майбутньому. Якщо ви хочете, щоб дитина полюбила здорову їжу і харчувався раціонально, то самим не варто їсти фастфуд і так далі.

Те ж, щодо куріння і алкоголю – вживаючи їх перед своїми дітьми, ви тим самим мотивуєте дитину робити в майбутньому теж саме. Тому крім моралей, подавайте дитині власною поведінкою позитивний приклад: так він зможе виробити і закріпити корисні звички.

Як виховати здорову і активну дитину

Активний відпочинок і спорт, здорове харчування, прогулянки – у всьому цьому повинні бути задіяні всі члени сім'ї. Крім позитивного прикладу для дітей, така поведінка – хороша мотивація і для самих батьків вести здоровий спосіб життя.

Реклама

Грайте в розвиваючі ігри замість розпивання пива перед телевізором на очах у дітей / Фото: freepik.com

Розповідайте дітям про користь тих чи інших продуктів, грайте в розвиваючі ігри, разом ходіть в походи і на прогулянки, робіть зарядку або розминку замість розпивання пива перед телевізором на очах у дитини.

Якщо ви – батьки, то намагайтеся будувати своє життя з урахуванням того, який приклад ви подаєте власним дітям, як будуєте спільне життя. Намагайтеся виховувати дітей правильно. Не забувайте, що це вплине на здоров'я і безпеку ваших дітей.

Також раніше ми писали, як реагувати, якщо дитині нудно.