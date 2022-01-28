Як не панікувати через вторгнення Росії в Україну – поради психотерапевта

Перемогти тривожність та заспокоїтися через війну Росії з Україною допоможе алгоритм простих дій / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні
Ми не можемо просто сказати собі, що тривожитися про війну Росії проти України не варто чи загроза нереальна. Але зміна свого ставлення до ситуації та певний алгоритм дій допоможуть знизити тривогу та продовжити жити нормальним життям. Як це зробити – розповіла кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко.
Чому фрази "все буде добре" та "заспокойся" не працюють
Ми 8 років перебуваємо у стані війни, люди це розуміють. Як тільки увага медіа до цього питання стає меншою, то й саме питання "спливає" менше. Але як тільки ситуація загострюється, про неї починають більше говорити.
Зараз, звісно, увага до відомих нам подій більша, з усіх медіаджерел йде інформація, яка стосується кожного з нас, – каже Марина Діденко. – Адже у разі загострення ситуації це може "вдарити" по нас, наших рідних, нашій діяльності тощо – торкнеться всіх сфер життя. Тобто є загроза, люди відчувають небезпеку.
Як перестати думати про напад на Україну
Щоб упоратися з тривожністю в цій ситуації та знизити її рівень, нам потрібно раціонально оцінити, де зона нашого впливу. А де – зона впливу інших систем, людей тощо.
Вплинути в результаті ми, "пересічні" люди, на той факт, чи почнеться вторгнення і чи посилиться агресія, не можемо. І чим швидше людина це зрозуміє, тим краще для неї. Але ми можемо впливати на певні галузі нашого життя, створити певні стратегії того, що ми можемо зробити, щоб відчувати себе у безпеці.
А чи можна повністю забрати тривожність?
Звичайно, повністю тривожність не зникне, але в будь-якій тривожній ситуації людина діє за 4-ма стратегіями:
- дратується, каже собі, як нам усе набридло, скільки ж можна, коли все скінчиться тощо
- постійно скаржиться, що ніхто нічого не робить, нічого не говорить
- людина змінює ситуацію
- або людина сприймає ситуацію.
Як прийняти ситуацію можливої війни та заспокоїтися?
Тривога, яка виникає в різних ситуаціях, чи то війна, коронавірус чи щось ще, не має єдиного рецепта лікування. Але якими б банальними не здавались вам поради більше гуляти, медитувати, глибоко дихати у разі панічних думок, перемикати увагу на книги, фільми – це працює.
А що ще допоможе перестати тривожитися?
Якщо вам потрібен покроковий алгоритм дій на кожен день, спробуйте робити таке:
- Список справ та планів. Це допомагає стежити за тим, що ви робите, яких успіхів досягаєте. І це якраз та частина життя, яку ми можемо контролювати.
- Також створюємо розклад дня і намагаємося його дотримуватися: коли прокидаємося, харчуємося, йдемо спати.
- Зверніть увагу на своє фізичне навантаження. У сучасному світі ми мало рухаємось і перебуваємо на свіжому повітрі. Перегляньте свій розпорядок, увімкніть туди заняття спортом або прогулянки на свіжому повітрі не менше 40 хвилин на день.
- Виділяємо час для тривоги, наприклад, 15-20 хв на день.
- Продумуємо стратегії. Визначаємо, що нас найбільше хвилює, прописуємо собі план, що ми можемо робити в даній ситуації, якщо варіантів кілька, то ранжуємо їх за прийнятністю та доступністю, фіксуємо собі ці варіанти, продовжуємо жити.
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