Как не паниковать из-за вторжения России в Украину – советы психотерапевта

Победить тревожность и успокоиться из-за войны России с Украиной поможет алгоритм простых действий / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня
Мы не можем просто сказать себе, что тревожиться про войну Россий против Украины не стоит или угроза нереальна. Но изменение своего отношения к ситуации и определенный алгоритм действий помогут снизить тревогу и продолжить жить нормальной жизнью. Как это сделать – рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.
Почему фразы "все будет хорошо" и "успокойся" не работают
Мы 8 лет находимся в состоянии войны, люди это понимают. Как только внимание медиа к этому вопросу становится меньше, то и сам вопрос "всплывает" меньше. Но как только ситуация обостряется, о ней начинают больше говорить.
Сейчас, естественно, внимание к известным нам событиям больше, из всех медиа-источников идет информация, которая касается каждого из нас,- говорит Марина Диденко,- Ведь в случае обострения ситуации это может "ударить" по нам, нашим родным, нашей деятельности и так далее – коснется всех сфер жизни. То есть существует угроза, люди чувствуют опасность.
Как перестать думать о нападении на Украину
Чтобы справиться с тревожностью в данной ситуации и снизить ее уровень, нам нужно рационально оценить, где зона нашего влияния. А где – зона влияния других систем, людей и так далее.
Повлиять в итоге мы, "рядовые" люди на тот факт, начнется ли вторжение и усилится ли агрессия, мы не можем. И чем быстрее человек это поймет, тем лучше для его. Но мы можем влиять на определенные сферы нашей жизни, создать определенные стратегии того, что мы можем сделать, чтобы чувствовать себя в безопасности.
А можно ли полностью убрать тревожность?
Естественно, полостью тревожность не исчезнет, но в любой тревожной ситуации человек действует по 4-м стратегиям:
- раздражается, говорит себе, как нам все надоело, сколько же можно, когда все закончится и т.д.
- постоянно жалуется, что никто ничего не делает, ничего не говорит
- человек меняет ситуацию
- либо человек принимает ситуацию.
Как принять ситуацию возможной войны и успокоиться?
Тревога, которая возникает в различных ситуациях, будь то война, коронавирус или что-то еще, не имеет единого рецепта лечения. Но какими бы банальными не казались вам советы больше гулять, медитировать, глубоко дышать в случае панических мыслей, переключать внимание на книги, фильмы – это работает.
А что еще поможет перестать тревожиться?
Если вам нужен пошаговый алгоритм действий на каждый день, попробуйте делать следующее:
- Список дел и планов. Это помогает следить за тем, что вы делаете, каких успехов достигаете. И это как раз та часть жизни, которую мы можем контролировать.
- Также создаем распорядок дня и стараемся его соблюдать: когда просыпаемся, питаемся, идем спать.
- Обратите внимание на свою физическую нагрузку. В современном мире мы мало двигаемся и находимся на свежем воздухе. Просмотрите свой распорядок, включите туда занятия спортом или прогулки на свежем воздухе не менее 40 мин. в день.
- Выделяем время для тревоги, например, 15-20 мин в день.
- Продумываем стратегии. Определяем, что нас больше всего волнует, прописываем себе план, что мы можем делать в данной ситуации, если вариантов несколько, то ранжируем их по приемлемости и доступности, фиксируем себе где-то эти варианты, продолжаем жить.
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