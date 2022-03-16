Як відправити бездомних тварин за кордон

Як врятувати бездомних тварин та відправити їх за кордон / Фото: Колаж: Сьогодні

Проблема з безхатніми тваринами в країні завжди була актуальною. А з початку війни кількість чотирилапих безпритульних значно зросла.

Розвозимо їжу вулицями. Бачимо цей вал тварин і намагаємось усім допомогти. Фотографуємо. Викладаємо у мережі. Запитуємо – чия ця тварина? Можливо, хтось дізнається про свою. Може хтось захоче дати притулок – розповідає волонтер Олена Кравченко та радить як саме може допомогти кожен.

Але що робити, якщо немає можливості взяти тварину до себе? На щастя, можна спробувати влаштувати його у притулок у Польщі.

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Наразі українські притулки для тварин просто переповнені. Волонтери у Львові переправляють тварин з України. Розклад та умови таких перевезень можна дізнатись у пабліку польських волонтерів у Facebook.

Важливо відзначити, що Європа спростила умови перетину кордону із тваринами. І зараз не потрібно надавати ні ветеринарні паспорти, ні щеплення, ні чіпи.

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