Как отправить бездомных животных за границу

Как спасти бездомных животных и отправить их за границу / Фото: Коллаж: Сегодня

Проблема с бездомными животными в стране всегда была актуальной. А с начала войны количество четырехлапых бездомных существенно возросло.

Развозим еду по улицам. Видим этот вал животных и стараемся всем помочь. Фотографируем. Выкладываем в сети. Спрашиваем – чье это животное? Возможно, кто-то узнает свою. Может кто-нибудь захочет приютить – рассказывает волонтер Елена Кравченко и советует как именно может помочь каждый.

Но, что делать, если нет возможности взять животное к себе? К счастью, можно попытаться устроить его в приют в Польше.

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В настоящее время украинские приюты для животных просто переполнены. Волонтеры во Львове занимаются переправкой животных из Украины. Расписание и условия таких перевозок можно узнать в паблике польских волонтеров в Facebook.

Важно отметить, что Европа упростила условия пересечения границы с животными. И сейчас не нужно предоставлять ни ветеринарные паспорта, ни прививки, ни чипы.

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