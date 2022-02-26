Як відрізнити українську техніку від російської – це важливо

Як відрізнити українську техніку від російської / Фото: facebook.com/dsszzi

Третій день вторгнення Росії. Бої за Київ продовжуються! Наша армія захищає нас так, що це НАТО має проситись в Україну, а не навпаки! Раніше ми розповідали, як вимкнути геолокацію на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi та Samsung, а тепер ділимося не менш важливою інформацією – як відрізнити українську техніку від російської.

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації поділилася інструкцією, як відрізнити російську та українську військову техніку

Реклама

Відмінності української техніки від російської

Російська техніка має брудно-зелене та болотне забарвлення, білі плями, іноді – триколорне забарвлення.

техніка має брудно-зелене та болотне забарвлення, білі плями, іноді – триколорне забарвлення. Українська техніка має забарвлення у вигляді "пікселя" або темно-зелений колір, схожий на оливковий.

Як відрізнити українську техніку від російської / Фото: facebook.com/dsszzi

Також пам'ятайте, що техніка окупантів має додаткові ознаки , що вказують на напрямок руху:

Коса лінія на кузові – Херсон.

Мітка Z або V на кузові – наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадировці). Наразі така техніка з-під Сум їде на Київ.

Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.

Коло – для мобільного резерву.

Якщо ви помітили окупаційну техніку, потрібно терміново повідомити ВСУ та/або зняти на відео пересування цієї техніки та викласти у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Реклама

За бажання та можливості варто знищувати ворожу техніку всіма можливими засобами.

Але в жодному разі НЕ МОЖНА знімати пересування української військової техніки!

Ось так виглядає наша техніка / Фото: pixabay.com

Реклама

Важливо знати: у Києві метро переходить у режим бомбосховища, перевезень не буде.

Нагадаємо, що робити, якщо ви потрапили під обстріл. Поради спеціалістів.