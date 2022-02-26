Як відрізнити українську техніку від російської – це важливо

Як відрізнити українську техніку від російської / Фото: facebook.com/dsszzi
Третій день вторгнення Росії. Бої за Київ продовжуються! Наша армія захищає нас так, що це НАТО має проситись в Україну, а не навпаки! Раніше ми розповідали, як вимкнути геолокацію на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi та Samsung, а тепер ділимося не менш важливою інформацією – як відрізнити українську техніку від російської.
Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації поділилася інструкцією, як відрізнити російську та українську військову техніку
Відмінності української техніки від російської
- Російська техніка має брудно-зелене та болотне забарвлення, білі плями, іноді – триколорне забарвлення.
- Українська техніка має забарвлення у вигляді "пікселя" або темно-зелений колір, схожий на оливковий.
Також пам'ятайте, що техніка окупантів має додаткові ознаки , що вказують на напрямок руху:
- Коса лінія на кузові – Херсон.
- Мітка Z або V на кузові – наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадировці). Наразі така техніка з-під Сум їде на Київ.
- Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
- Коло – для мобільного резерву.
Якщо ви помітили окупаційну техніку, потрібно терміново повідомити ВСУ та/або зняти на відео пересування цієї техніки та викласти у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.
За бажання та можливості варто знищувати ворожу техніку всіма можливими засобами.
Але в жодному разі НЕ МОЖНА знімати пересування української військової техніки!
Важливо знати: у Києві метро переходить у режим бомбосховища, перевезень не буде.
Нагадаємо, що робити, якщо ви потрапили під обстріл. Поради спеціалістів.