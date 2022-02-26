Как отличить украинскую технику от российской – это важно

Как отличить украинскую технику от российской / Фото: facebook.com/dsszzi
Третий день вторжения России. Бои за Киев продолжаются! Наша армия защищает нас так, что это НАТО должно проситься в Украину, а не наоборот! Ранее мы рассказывали, как отключить геолокацию на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi и Samsung, а теперь делимся не менее важной информацией – как отличить украинскую технику от российской.
Госслужба специальной связи и защиты информации поделилась инструкцией, как отличить российскую и украинскую военную технику.
Отличия украинской техники от российской
- Российская техника имеет грязно-зеленую и болотную окраску, белые пятна, иногда – трехцветную окраску.
- Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, похожий на оливковый.
Также помните, что техника оккупантов имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:
- Косая линия на кузове – на Херсон.
- Метка Z или V на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет на Киев.
- Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск.
- Круг – для мобильного резерва.
Если вы заметили оккупационную технику, нужно срочно сообщить ВСУ и/или снять на видео передвижение этой техники и выложить в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.
При желании и возможности стоит уничтожать вражескую технику всеми возможными средствами.
Но ни в коем случае НЕЛЬЗЯ снимать передвижение украинской военной техники!
Важно знать: в Киеве метро переходит в режим бомбоубежища, перевозок не будет.
Напомним, что делать, если вы попали под обстрел. Советы специалистов.