Як відбілити зуби без шкоди для здоров'я і коли не можна цього робити

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви вирішили відбілити зуби лимоном чи содою в домашніх умовах – не варто цього робити. І навіть спеціальні відбілюючі засоби можна використовувати тільки після погодження зі своїм стоматологом: чому – розповів відомий лікар-стоматолог у червоному метелику, фахівець із 30-річним досвідом роботи, професор Ярослав Заблоцький.

Ярослав Заблоцький / Фото: прес-служба

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Чому відбілювання зубів шкідливе?

Білизна зубів залежить як від природного кольору емалі (вона може бути жовтуватою від природи), так і від продуктів, чаю та кави, куріння та інших факторів.

Для того, щоб зуби виглядали більш "свіжими", достатньо не пропускати щоденне чищення щіткою та спеціальними зубними йоржиками.

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Я особисто не схвалюю саме відбілювання зубів, краще обмежиться професійним гігієнічним чищенням у стоматолога, – каже Ярослав Заблоцький, – Взагалі люди часто плутають поняття гігієнічного чищення та хімічного відбілювання зубів. Навіть після чищення у спеціаліста зуби стають набагато світлішими і привабливішими, і людина думає, що їй відбілили зуби.

Відбілювання ж різними хімічними речовинами, та ще й у домашніх умовах може серйозно нашкодити зубам. Оскільки більш ніж у половини українців є карієс і самі зуби стерті, то така процедура призведе до сильних болів, ще більшої чутливості та руйнування емалі.

Людина сама не може наочно оцінити, наскільки пошкоджені її зуби, а до мікротріщинок та пломб при відбілюванні зубів легко потрапляють хімічні речовини.

Відбілювання та професійне чищення зубів варто проводити тільки у фахівця / Фото: freepik.com

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Якщо ви все ж таки хочете відбілити зуби, то робити це потрібно лише після огляду у стоматолога, повного лікування карієсу та усунення інших стоматологічних проблем

Як відбілити зуби в домашніх умовах без шкоди?

Якщо регулярно доглядати за зубами, чистити їх двічі на день щіткою, бажано електричною, користуватися зубними йоржиками і раз на півроку приходити на професійне чищення зубів до стоматолога, то відбілювання вам не знадобиться.

Щоб не темніла сама емаль, важливо відмовитися від тютюну та цигарок – це для зубів ворог номер 1. Також темнішими зуби можуть зробити чорний чай, кава, деякі продукти.

Якщо регулярно доглядати зуби і ходити до стоматолога, то відбілювати їх не доведеться / Фото: freepik.com

Якщо ж бажання відбілити зуби в домашніх умовах дуже велике, то знову ж таки – спочатку консультація стоматолога. А потім використання індивідуальних засобів. Існують спеціальні капи для зубів, в які заливають пасти, що відбілюють, і капу надягають на ніч. Як засіб для відбілювання, так і капу підбирає тільки лікар!

І забудьте про відбілювання содою, лимоном, перекисом водню та інші "бабусині методи", якщо вам дорогі здоров'я та краса ваших зубів.

Також ми раніше писали, як вибрати зубну щітку.