Как отбелить зубы без вреда для здоровья и когда нельзя этого делать

Відбілити зуби без шкоди для здоров'я можна тільки під "наглядом" стоматолога і дотримуючись правильного догляду / Фото: Коллаж: Сегодня
Если вы решили отбелить зубы лимоном или содой в домашних условиях – не стоит этого делать. И даже специальные отбеливающие средства можно использовать только после согласования со своим стоматологом: почему – рассказал известный врач-стоматолог в красной бабочке, специалист с 30-летним опытом работы, профессор Ярослав Заблоцкий.
Почему отбеливание зубов вредно?
Белизна зубов зависит как от природного цвета эмали (она может быть желтоватой от природы), так и от продуктов, чая и кофе, курения и других факторов.
Для того, чтобы зубы смотрелись более "свежими", достаточно не пропускать ежедневную чистку щеткой и специальными зубными ершиками.
Я лично не одобряю именно отбеливание зубов, лучше ограничится профессиональной гигиенической чисткой у стоматолога, – говорит Ярослав Заблоцкий, – Вообще люди часто путают понятия гигиенической чистки и химического отбеливания зубов. Даже после чистки у специалиста зубы становятся намного светлее и привлекательнее, и человек думает, что ему отбелили зубы.
Человек сам не может "на глаз" оценить, насколько повреждены его зубы, а в микротрещинки и пломбы при отбеливании зубов легко попадают химические вещества.
Если вы все же хотите отбелить зубы, то делать это нужно только после осмотра у стоматолога, полного лечения кариеса и устранения других стоматологических проблем.
Как же отбелить зубы в домашних условиях без вреда?
Если же желание отбелить зубы в домашних условиях очень велико, то опять же – сначала консультация стоматолога. А потом использование индивидуальных средств. Существуют специальные каппы для зубов, в которые заливают отбеливающие пасты и каппу надевают на ночь. Как средство для отбеливания, так и каппу подбирает только врач!
Также мы ранее писали, как выбрать зубную щетку.