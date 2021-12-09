Як омолодити кров'ю організм та м'язи – радикальний метод від американських медиків

Омолодити організм і м'язи людей похилого віку можливо чужою кров'ю, сподіваються американські вчені / Фото: Колаж: Сьогодні
Свіжа кров дійсно омолоджує організм,про це заявили дослідники Університету Піттсбургу, пише Еurekalert. Вчені провели експеримент, у якому перелили кров молодих мишей літнім гризунам.
Є кілька причин, через які ми так радіємо відкриттю, – каже старший автор дослідження Фабрісія Амбросіо, – ми тепер краще розуміємо, як м'язи регенеруються і що з віком цей процес погіршується. Клітинні везикули з крові молодих гризунів можна застосовувати як терапію при вікових дефектах м'язової тканини.
Вся справа не в самій крові, а так званих позаклітинних везикулах, що знаходяться в компоненті крові. Ці везикули, при попаданні в організм старіших мишей вступають у реакцію з певними білками м'язових тканин.
При старінні обмінні процеси між позаклітинними везикулами та білками у м'язах знижуються. А "молода кров", яку штучно перелили старим мишам, призвела до того, що м'язова тканина старих гризунів різко відновилася. Але коли з сироватки крові, що переклеюється, прибрали ці везикули, то і омолоджуючий ефект зник.
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