Как омолодить кровью организм и мышцы – радикальный метод от американских медиков

Омолодить организм и мышцы пожилых людей возможно чужой кровью, надеются американские ученые / Фото: Коллаж: Сегодня
Свежая кровь действительно омолаживает организм, об этом заявили исследователи Университета Питтсбурга, пишет Еurekalert. Ученые провели эксперимент, в котором перелил кровь молодых мышей пожилым грызунам.
Есть несколько причин, из-за которых мы так радуемся открытию,- говорит старший автор исследования Фабрисия Амбросио,- мы теперь лучше понимаем, как мышцы регенерируются и что с возрастом этот процесс ухудшается. Клеточные везикулы из крови молодых грызунов можно применять, как терапию при возрастных дефектах мышечной ткани.
Все дело не в самой крови, а так называемых внеклеточных везикулах, которые находятся в компоненте крови. Эти везикулы, при попадании в организм более старых мышей вступают в реакцию с определенными белками мышечных тканей.
При старении обменные процессы между внеклеточными везикулами и белками в мышцах снижаются. А "молодая кровь", которую искусственно перелили старым мышам, привела тому, что мышечная ткань старых грызунов резко восстановилась. Но когда из сыворотки переклеиваемой крови убрали эти везикулы, то и омолаживающий эффект исчез.
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