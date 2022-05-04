Як спілкуватися з родичами з Росії і чи варто – поради психолога

Ваші близькі у Росії вірять пропутинському пропагандисту Соловйову, а не вам. Що робити? / Фото: Колаж: Сьогодні

Прокляття, відсутність довіри, звинувачення у брехні... Мільйони українців зіткнулися з нерозумінням з боку близьких із РФ. Батьки не вірять вашим словам, сестра звинувачує у пособництві фашистам, брат поклоняється Путіну, друзі не розуміють чи не хочуть розуміти, що відбувається в Україні. Психолог Світлана Арефнія у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" пояснила, як спілкуватися з росіянами, щоб не нашкодити собі і чи взагалі варто говорити з ними.

Якщо ви спробували донести інформацію, надсилали відео та фото, додали родичів з Росії до всіх груп, у яких показують реальну ситуацію в Україні, але вони продовжують не вірити вам – на якийсь час припиніть спілкування, – порадила Світлана Арефнія.

Психолог радить спокійно пояснити близьким:

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На жаль, дорога сестра (тітка, бабуся, подруга), зараз ми не можемо порозумітися. Ти мене не чуєш. Мені шкода, але я перестаю спілкуватися з тобою, доки не закінчиться війна.

Експерт попереджає, що під час війни наша психіка як ніколи вразлива. Не варто зараз спілкуватися з дуже токсичними людьми. Це просто виснажливо. Дайте собі невеликий перепочинок. Закінчиться війна, тоді ухваліть рішення, як бути далі.

Суть у тому, що ми намагаємось донести правду, довести, показати та спростувати брехню. Але це ні до чого не приведе. Будь-які пояснення люди починають сприймати негативно, це викликає конфлікт, починаються сварки.

Коли ж ви на якийсь час відмовляєтеся спілкуватися з людиною, яка вас не чує, то таким чином захищаєте себе і передаєте їй відповідальність: це вона не вірить, бачить свою правду і не готова прийняти реальність. Завдяки такій позиції ви знижуєте рівень своїх переживань та залишаєтеся спокійним.

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