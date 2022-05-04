Как общаться с родственниками из России и стоит ли – советы психолога

Ваши близкие в России верят пропутинскому пропагандисту Соловьеву, а не вам. Что делать? / Фото: Коллаж: Сегодня

Проклятия, отсутствие доверия, обвинения во лжи... Миллионы украинцев столкнулись с полным непониманием со стороны близких из РФ. Родители не верят вашим словам, сестра обвиняет в пособничестве фашистам, брат поклоняется Путину, друзья не понимают или не хотят понимать, что происходит в Украине. Психолог Светлана Арефния в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" объяснила, как общаться с россиянами, чтобы не навредить себе, и стоит ли вообще говорить с ними.

Если вы попытались донести информацию, присылали видео и фото, добавили родственников из России во все группы, в которых показывают реальную ситуацию в Украине, но они продолжают не верить вам – на время прекратите с ними общение, – посоветовала Светлана Арефния.

Психолог советует спокойно объяснить близким:

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К сожалению, дорогая сестра (тетя, бабушка, подруга), сейчас мы не можем найти общий язык. Ты меня не слышишь. Мне жаль, но я перестаю общаться с тобой, пока не закончится война.

Эксперт предупреждает, что во время войны наша психика как никогда ранима. Не стоит сейчас общаться с очень токсичными людьми. Это просто изнурительно. Дайте себе небольшую передышку. Закончится война – тогда примите решение, как быть дальше.

Суть в том, что мы пытаемся донести правду, доказать, показать и опровергнуть ложь. Но это ни к чему не приведет. Любые объяснения люди начинают воспринимать в штыки, а это вызывает конфликт, начинаются ссоры.

Когда же вы на время отказываетесь общаться с человеком, который вас не слышит, то таким образом защищаете себя и передаете ему ответственность: это он не верит, видит свою правду и не готов принять реальность. Благодаря такой позиции вы снижаете уровень своих переживаний и остаетесь спокойны.

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